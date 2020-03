Acontece Confira as farmácias que irão vacinar os idosos a partir desta quarta-feira (25)

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A campanha nacional de vacinação contra a gripe em Porto Alegre começou nesta segunda-feira (23), para profissionais da saúde. Já na quarta-feira (25) tem início a vacinação em idosos acima de 60 anos nas farmácias das redes Agafarma, Panvel e São João. Confira aqui a lista com os endereços para imunização. Para os outros públicos prioritários, a vacinação está disponível em determinados períodos em qualquer unidade de saúde. Pessoas que não estão nos grupos prioritários devem procurar clínicas particulares. Idosos e demais públicos da campanha com sintomas gripais devem ser vacinados após a melhora do quadro clínico.

A vacina contra influenza não garante proteção diante do coronavírus, mas ao proteger contra outros vírus diminui o risco de infecção e complicações respiratórias causadas pelos vírus que estão na cepa da composição da vacina. “Solicitamos que os idosos evitem aglomerações para a busca da vacina”, reforça o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer.

Outras duas fases de vacinação contra a gripe estão previstas pelo Ministério da Saúde, respectivamente com início em 16 de abril e 9 de maio, para diferentes grupos prioritários – todos eles contarão com o serviço até o dia 22 de maio, para todos os grupos. Na edição deste ano da campanha estão ampliados os segmentos-alvo, com a inclusão de adultos de 55 a 59 anos e de pessoas com deficiência.

A próxima etapa está marcada para 16 de abril, dirigida a indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades), professores de escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em 9 de maio, começarão a ser imunizados os demais grupos de risco. São eles:

– Adultos entre 55 e 59 anos;

– Crianças de 6 meses a 6 anos;

– Gestantes;

– Puérperas (mães de recém-nascidos);

– Índios;

– Adolescentes e jovens até 21 anos cumprindo medida socioeducativa;

– Apenados e funcionários do sistema prisional;

– Pessoas com deficiência.

