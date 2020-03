Acontece Dmae atualiza serviços programados e cancelados para está semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Arte Endrigo Valadão/DMAE PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) teve que alterar o cronograma dos serviços programados nesta semana devido a pandemia do novo coronavírus. Confira os serviços que foram cancelados:

– Terça-feira (24): avenida França como avenida Farrapos, no Quarto Distrito;

– Quarta-feira (25): rua Clara Nunes com estrada João Antônio da Silveira, na Restinga.

Esses serviços serão remarcados e divulgados com antecedência.

Nesta quarta-feira (25), o serviço será mantido na rua Armando Pedro da Roxa com estrada João Antônio da Silveira. Poderá faltar água na Pitinga a partir das 8h30. Em caso de desabastecimento, a previsão é normalizar durante a noite do mesmo dia.

