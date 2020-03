Bem-Estar Médicos alertam sobre os riscos da Covid-19 para pessoas com doenças respiratórias

24 de março de 2020

Em tempos de pandemia de Covid-19, infectologistas dão recomendações sobre como pacientes com quadros respiratórios graves, como asmáticos e os que tem doenças pulmonares crônicas, devem agir.

Para o diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, esses pessoas já devem estar em contato com seus médicos, pois, independentemente do novo coronavírus, são pacientes crônicos que devem ser acompanhados constantemente.

“Por serem pacientes crônicos, eles já devem ter um acompanhamento próximo com o especialista, cada um deles deve ligar para o seu médico para saber que esquema de tratamento deve seguir em caso de crise. Normalmente, eles usam corticoides inalatórios e broncodilatadores, mas cada uma dessas medições tem sua forma de usar, suas dosagens, diferentes tipos, então nada melhor que combinar isso com os médicos que os assistem”, alertou Urbaez.

Especialista em doenças infecciosas, o doutor Hemerson Luz acrescenta que, para esses pacientes, o atendimento em pronto-socorro deve ser a última opção. “Com a teleconsulta liberada pelo Conselho Federal de Medicina, é possível falar com um profissional médico ou com seu próprio médico, relatar o que está acontecendo e receber orientações. Em caso de não haver melhora, aí sim, o atendimento deve ser presencial”, disse.

Cuidados redobrados

Ainda segundo Luz, todas as pessoas com comorbidades, ou seja, com doenças preexistentes, como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos, têm que adotar cuidados extras para evitar a infecção pela Covid-19. Além de lavar as mãos com mais frequência com água e sabão, elas devem evitar tocar o rosto, aglomerações, contato próximo e confinamento por mais de 15 minutos com outras pessoas, que devem estar distantes cerca de 2 metros.

“Se tiver qualquer pessoa sintomática em casa, essa pessoa deve usar máscara. Essas pessoas também devem respeitar rigorosamente o isolamento social e evitar sair. Para muitos, há uma falsa sensação de segurança de sair para lugares abertos, mas elas devem levar em conta que o botão do elevador, a maçaneta da porta do prédio, o portão de casa, podem contaminá-las”, lembrou.

Fumantes

Os fumantes também estão no grupo de risco, já que, em geral, eles têm doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica ou enfisema. Mesmo os fumantes que não apresentam dano tem o pulmão mais vulnerável e estão dentro das recomendações do grupo de risco.

Apesar de os pacientes com quadros respiratórios graves estarem no grupo de risco, até agora os médicos ressaltam que a letalidade do coronavírus, ligada a comorbidades, está mais relacionada a pacientes diabéticos, hipertensos e com doenças cardíacas.

