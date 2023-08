Acontece Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região debate sobre relações trabalhistas na sociedade digital

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Carolina Spina, que é advogada trabalhista, será uma das palestrantes do Congresso de Direito do Trabalho. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um tema bastante recorrente e que muito vem sendo debatido na sociedade é as mudanças nos vínculos entre empregador e funcionários nas relações de teletrabalho. A pandemia foi a principal responsável por essas modificações, mas ainda traz algumas dúvidas e inseguranças sobre a produtividade do colaborador.

“O trabalho remoto, as novas rotinas tecnológicas e a nova forma de entrega dos trabalhadores ainda estão muito ligadas aos conceitos anteriores da relação de emprego. O home office já é realidade, mas as empresas não conseguem se desprender da fiscalização do horário, de supervisionar se o funcionário está logado, quando o que realmente deveria importar é a entrega e produtividade’, destaca Carolina Spina, advogada trabalhista, mestre em Direito pela PUCRS e professora.

Carolina é uma das participantes do Congresso de Direito do Trabalho: Relações de Trabalho na Sociedade Digital, que será realizado nos dias 25 e 26 de agosto, em Florianópolis, pela Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina.

Carolina Spina vai explanar durante o painel “Compliance Trabalhista na Sociedade Digital”, neste sábado (26), às 10h30. “Vou levar aos colegas um pouco da minha experiência e trabalhar esses conceitos, que é a noção da sociedade digital e os reflexos nas relações de emprego”, conclui Carolina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/associacao-magistrados-trabalho-relacoes-digital/

Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região debate sobre relações trabalhistas na sociedade digital

2023-08-22