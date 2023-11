Porto Alegre Associação Solidária Só Os Fortes realiza segunda edição do Projeto Debutantes

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Com a ajuda de parceiros e voluntários, será realizada uma festa de 15 anos coletiva para sete adolescentes de comunidades carentes. Foto: Divulgação Com a ajuda de parceiros e voluntários, será realizada uma festa de 15 anos coletiva para sete adolescentes de comunidades carentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Solidária Só Os Fortes – ASSOF realiza o “Projeto Debutantes”. A edição 2023 acontecerá na próxima sexta-feira (10), às 20h, no Salão de Festas do Condomínio Jardim América, em Porto Alegre.

Com a ajuda de parceiros e voluntários, será realizada uma festa de 15 anos coletiva para sete adolescentes de comunidades carentes. “Comemorar um aniversário com vestido, valsa, bolo e convidados é um desejo de muitas meninas. No entanto, as dificuldades financeiras não permitem”, explica o presidente da entidade, Alencar Fonseca Guimarães.

Criada por um grupo de amigos em 2014, a ASSOF tem o propósito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Interessados em colaborar para o “Projeto Debutantes” podem entrar em contato através do WhatsApp: (51) 98499.7264.

