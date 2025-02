Ciência Asteroide possui ingredientes necessários para criar vida, dizem cientistas

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

O objeto possui minerais e milhares de moléculas orgânicas. (Foto: NASA/Goddard/University of Arizona)

Recentes análises de amostras coletadas do asteroide Bennu revelaram a presença de compostos orgânicos e minerais que são fundamentais para a vida. Esta descoberta reforça a hipótese de que asteroides podem ter trazido elementos essenciais para a Terra primordial. Assim, essas amostras fornecem novos insights sobre os processos químicos e biológicos que ocorreram nos primeiros dias do sistema solar.

Os estudos iniciais mostraram que Bennu contém água, carbono e nitrogênio, mas a recente pesquisa aprofundou nossa compreensão ao identificar materiais como aminoácidos e componentes do DNA. Esses achados sugerem que asteroides como Bennu podem ter servido como fábricas químicas no espaço, fornecendo os ingredientes para a vida em nosso planeta, como diz o estudo publicado na revista Nature.

Entre os compostos detectados nas amostras de Bennu, cientistas encontraram aminoácidos, nucleobases e outros materiais orgânicos complexos. Além disso, foram identificados sais e minerais essenciais para a vida, alguns dos quais nunca vistos antes em amostras de asteroides. O papel da água antiga também foi destacado, evidenciando processos que ocorreram no corpo principal do asteroide.

Os aminoácidos encontrados são fundamentais, pois se combinam para formar proteínas, que são blocos de construção de organismos vivos. Foram detectadas 33 dessas moléculas, incluindo 14 dos aminoácidos utilizados na biologia terrestre.

A presença de água antiga sugere que Bennu ou seu asteroide pai passou por ciclos de evaporação, deixando para trás sais e minerais que são cruciais para a vida. A descoberta de carbonatos e fosfatos indica que a água desempenhou um papel significativo na composição química do asteroide.

Exemplos de minerais, como a trona, apontam que processos hidrológicos complexos estavam em jogo. Esses minerais poderiam se misturar e criar estruturas mais complexas, preparando o terreno para a formação de compostos orgânicos que são a base da vida.

Implicações

Os achados do asteroide Bennu sugerem que os blocos de construção da vida são comuns no sistema solar. Isso levanta a possibilidade de que asteroides que bombardearam a Terra primitiva entregaram água e material orgânico vital. Essa teoria propõe que talvez o processo que ocorreu na Terra possa ter sucedido em outros planetas do sistema solar.

Além disso, os cientistas buscam entender por que a vida não se formou dentro de Bennu, mesmo com a presença de muitos ingredientes básicos. A pesquisa contínua pode fornecer respostas sobre a origem da vida em nosso planeta e potencial para vida em outros lugares.

Próximos passos

Futuras missões podem explorar outros asteroides e corpos celestes, procurando pistas adicionais sobre a origem da vida. As amostras de Bennu oferecem uma janela única para estudar a história geológica e possivelmente biológica do sistema solar, que não é acessível através do estudo de meteoritos terrestres devido à contaminação e processos geológicos aqui ocorridos.

Essas missões futuras têm o potencial de aprofundar nosso entendimento sobre a formação e evolução dos compostos orgânicos e minerais em ambientes extraterrestres.

