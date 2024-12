Mundo Astronautas chineses realizam a caminhada espacial mais longa do mundo

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Esse é o mais recente marco do ambicioso programa espacial do país Foto: Divulgação Esse é o mais recente marco do ambicioso programa espacial do país. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A China informou que dois dos seus astronautas completaram uma caminhada no espaço com nove horas de duração na terça-feira (17), batendo o recorde dos Estados Unidos para a caminhada espacial mais longa do mundo, estabelecido em 2001.

Esse é o mais recente marco do ambicioso programa espacial do país asiático. Cai Xuzhe e Song Lingdong, integrantes da tripulação do voo espacial Shenzhou-19, concluíram a atividade extraveicular pouco antes das 22h, no horário de Pequim, de acordo com a Agência Espacial Tripulada da China.

O recorde anterior de oito horas e 56 minutos pertencia aos astronautas norte-americanos James Voss e Susan Helms.

