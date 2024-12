Polícia Polícia Federal realiza operação para combater o abuso sexual infantil no Rio Grande do Sul

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Portão, Sapucaia do Sul e Osório

A PF (Polícia Federal) deflagrou na terça-feira (17) a Operação Purus Servatus Fase III com o objetivo de combater o armazenamento e a distribuição de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Portão, Sapucaia do Sul e Osório.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quarta (18) pela PF, durante a operação, um indivíduo foi preso em flagrante por armazenamento de materiais contendo pedofilia.

Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, que serão submetidos a perícia.

“A Polícia Federal reforça seu compromisso com a proteção infantil e continua suas diligências para responsabilizar os envolvidos em ações de abuso sexual infantil. Essa operação é um reflexo da parceria entre as autoridades brasileiras e internacionais, com o objetivo de identificar e punir aqueles que praticam ou facilitam a exploração sexual de menores”, afirmou a PF.

