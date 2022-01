Rio Grande do Sul Asun inaugura nova unidade atacadista em Tramandaí

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Inauguração acontece na próxima quarta-feira (26).

Na próxima quarta-feira (26), a rede de supermercados Asun inaugura uma nova loja de atacado em Tramandaí, a Asun Leve Mais. A unidade vai operar na Av. Fernandes Bastos, 1201, no Centro da cidade. Com o empreendimento, serão criados 160 empregos diretos. A nova loja tem 2.400 metros quadrados de área total, 1.600 m2 de área de vendas, 15 PDVs e 180 vagas de estacionamento.

O horário de funcionamento será das 7h às 22h, de segunda a sábado, das 7h às 21h aos domingos. Essa é a 14ª unidade do Asun no litoral gaúcho. Com a abertura do novo empreendimento, serão ao todo 38 unidades da rede.

