Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Atacante do Inter desperta interesse de clube árabe

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Ricardo Mathias pode ser o segundo atacante colorado a rumar ao mundo árabe em menos de um mês.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Ricardo Mathias desperta interesse do Al-Nassr e pode ser o segundo atacante colorado a rumar ao mundo árabe em menos de um mês. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após a saída de Wesley para o Al-Rayyan, do Catar, o Inter corre o risco de ver outro jovem talento deixar o Beira-Rio. O atacante Ricardo Mathias, de apenas 19 anos, está na mira do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube que conta com estrelas como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

A janela de transferências para o Oriente Médio permanece aberta até a próxima terça-feira (10), o que mantém viva a possibilidade de uma nova investida dos sauditas. Há pouco mais de um mês, o Al-Nassr ofereceu 7 milhões de dólares (cerca de R$ 37,9 milhões), valor considerado abaixo do esperado pelo Colorado, que recusou a proposta, mas não descartou futuras negociações.

Mathias tem se destacado sob o comando de Roger Machado, com cinco gols em 22 partidas na temporada. Revelado nas categorias de base e com passagens pela Seleção Brasileira, o centroavante de 1,92m também chegou a ser observado pelo Manchester United, embora o clube inglês não tenha formalizado nenhuma proposta.

O Inter detém 60% dos direitos federativos do jogador, enquanto os outros 40% pertencem à Ferroviária-SP. Após a vitória sobre o Fortaleza no último domingo (31), Mathias comentou sobre o interesse estrangeiro:

“As coisas que acontecem fora de campo eu deixo para o meu empresário. Meu trabalho é aqui no Inter, tenho a cabeça aqui e a minha tendência é evoluir cada vez mais”.

Com a concorrência de nomes como Rafael Borré e Enner Valencia, o jovem atacante celebra o momento:

“Tenho apenas 19 anos, estou trabalhando bastante para buscar meu espaço e, hoje, posso dizer que sou titular no Inter. É muito gratificante para mim”.

A novela pode ganhar novos capítulos nos próximos dias, e o torcedor colorado segue atento ao desfecho dessa possível transferência.

 

