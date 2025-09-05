Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter reduz déficit em mais de R$ 90 milhões e projeta recuperação financeira

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Mesmo com 11 reforços contratados em 2025, o Inter conseguiu cortar gastos e manter o controle financeiro sem comprometer o desempenho esportivo.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Mesmo com 11 reforços contratados em 2025, o Inter conseguiu cortar gastos e manter o controle financeiro sem comprometer o desempenho esportivo.

Segundo balanço divulgado nesta semana, o Inter reduziu seu déficit (saldo negativo) em mais de R$ 90 milhões no primeiro semestre de 2025, passando de R$ 120 milhões no mesmo período de 2024 para R$ 27 milhões neste ano.

A melhora nos números se deve a uma combinação de aumento de receitas, especialmente com direitos de transmissão e novos patrocínios, inclusive voltados às categorias de base e ao futebol feminino, e uma política de contenção de despesas. Mesmo com a contratação de 11 reforços em 2025, o Inter optou por atletas com menor custo em comparação aos nomes trazidos no ano anterior.

O déficit elevado em 2024 foi agravado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio daquele ano. O Beira-Rio ficou alagado e o CT Parque Gigante sofreu danos severos, o que paralisou treinos e jogos por mais de três semanas. A direção estimou em R$ 90 milhões os prejuízos com obras e perda de receitas.

O clube encerrou 2024 com um saldo negativo de R$ 34,4 milhões e uma dívida total de cerca de R$ 850 milhões. Para 2025, o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo prevê arrecadação de R$ 636 milhões, sendo R$ 160 milhões oriundos da venda de jogadores, dos quais ainda faltam cerca de R$ 45 milhões para serem atingidos.

A direção do Inter preferiu não se manifestar publicamente sobre os números, em respeito ao Conselho que ainda analisará o balanço. 

 

