Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Justiça Esportiva autoriza retorno de três jogadores punidos por manipulação de resultados

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Após mais de dois anos afastado dos gramados, Ygor Catatau está oficialmente liberado para voltar ao futebol profissional.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco
Após mais de dois anos afastado dos gramados, Ygor Catatau está oficialmente liberado para voltar ao futebol profissional. (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) autorizou nesta sexta-feira (5) o retorno de três jogadores que haviam sido eliminados do futebol por envolvimento em esquema de manipulação de resultados. Ygor Catatau, Gabriel Neri e Romarinho cumpriram os requisitos previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e tiveram seus pedidos de reabilitação deferidos.

Os atletas foram identificados pelo Ministério Público de Goiás como participantes da chamada Operação Penalidade Máxima, que investigou o envolvimento de jogadores com apostas esportivas. O esquema consistia em ações combinadas em campo, como cartões amarelos, em troca de pagamentos, visando fraudar casas de apostas.

Após julgamento, os três receberam penas de eliminação da modalidade e multas. Dois anos e dois meses depois, solicitaram reabilitação com base no artigo 99 do CBJD.

Durante sessão presencial na sede do STJD, no Rio de Janeiro, o subprocurador-geral Eduardo Ximenes manifestou parecer favorável ao retorno dos atletas:

“Não há outro entender a não ser pelo pleno cumprimento dos requisitos e ressaltando a importância da reabilitação dos atletas.”

Com a decisão, Ygor Catatau, Gabriel Neri e Romarinho estão oficialmente liberados para voltar a atuar profissionalmente.

A operação foi um marco no combate à manipulação de resultados no Brasil. Diversos jogadores foram investigados e punidos, e o caso revelou a vulnerabilidade do futebol frente ao mercado de apostas. A reabilitação dos atletas reacende o debate sobre reinserção e fiscalização no esporte.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Poupança tem retirada líquida de R$ 7,6 bilhões em agosto
Inter reduz déficit em mais de R$ 90 milhões e projeta recuperação financeira
https://www.osul.com.br/justica-esportiva-autoriza-retorno-de-tres-jogadores-punidos-por-manipulacao-de-resultados/ Justiça Esportiva autoriza retorno de três jogadores punidos por manipulação de resultados 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Pode te interessar

Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei

Esporte Brasil erra mais, perde para a Itália e disputa o bronze no Mundial feminino de vôlei

Esporte Brasil pode faturar até R$ 1 milhão no Mundial de Vôlei Feminino

Esporte Bortoleto exalta Sauber após classificação sólida no Grande Prêmio da Itália