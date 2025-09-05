Esporte Justiça Esportiva autoriza retorno de três jogadores punidos por manipulação de resultados

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após mais de dois anos afastado dos gramados, Ygor Catatau está oficialmente liberado para voltar ao futebol profissional. Foto: Rafael Ribeiro/Vasco Após mais de dois anos afastado dos gramados, Ygor Catatau está oficialmente liberado para voltar ao futebol profissional. (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco) Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) autorizou nesta sexta-feira (5) o retorno de três jogadores que haviam sido eliminados do futebol por envolvimento em esquema de manipulação de resultados. Ygor Catatau, Gabriel Neri e Romarinho cumpriram os requisitos previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e tiveram seus pedidos de reabilitação deferidos.

Os atletas foram identificados pelo Ministério Público de Goiás como participantes da chamada Operação Penalidade Máxima, que investigou o envolvimento de jogadores com apostas esportivas. O esquema consistia em ações combinadas em campo, como cartões amarelos, em troca de pagamentos, visando fraudar casas de apostas.

Após julgamento, os três receberam penas de eliminação da modalidade e multas. Dois anos e dois meses depois, solicitaram reabilitação com base no artigo 99 do CBJD.

Durante sessão presencial na sede do STJD, no Rio de Janeiro, o subprocurador-geral Eduardo Ximenes manifestou parecer favorável ao retorno dos atletas:

“Não há outro entender a não ser pelo pleno cumprimento dos requisitos e ressaltando a importância da reabilitação dos atletas.”

Com a decisão, Ygor Catatau, Gabriel Neri e Romarinho estão oficialmente liberados para voltar a atuar profissionalmente.

A operação foi um marco no combate à manipulação de resultados no Brasil. Diversos jogadores foram investigados e punidos, e o caso revelou a vulnerabilidade do futebol frente ao mercado de apostas. A reabilitação dos atletas reacende o debate sobre reinserção e fiscalização no esporte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/justica-esportiva-autoriza-retorno-de-tres-jogadores-punidos-por-manipulacao-de-resultados/

Justiça Esportiva autoriza retorno de três jogadores punidos por manipulação de resultados

2025-09-05