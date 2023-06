Inter Atacante Enner Valencia é apresentado no Inter

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

O atleta só poderá atuar a partir de 3 de julho Foto: Rádio Grenal O atleta só poderá atuar a partir de 3 de julho. (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

O atacante equatoriano Enner Valencia foi apresentado oficialmente para a torcida do Inter nesta segunda (26) à noite. O jogador de 33 anos subiu com sua família ao palco montado no Gigantinho e foi recepcionado por cerca de 10 mil torcedores com grande festa.

“Foi algo impressionante, algo incrível o carinho que a torcida está proporcionando a mim”, disse. Valencia, que atuava pelo Fenerbahçe, da Turquia, era companheiro de clube de Willian Arão, ex-Flamengo e treinado pelo português Jorge Jesus, com passagem vitoriosa pelo rubro negro carioca em 2019. ·

“Conversei muito com o Willian Arão e Jorge Jesus sobre o Inter, me incentivaram muito para vir pra cá”.

Valencia foi categórico ao falar sobre a decisão por vestir a camisa colorada:

“Depois do mundial (Copa do Mundo do Catar em dezembro de 2022) vieram muitas propostas, mas depois que o presidente me apresentou o projeto do clube não tive duvidas”, frisou.

O equatoriano de 33 assinou contrato de três anos com o colorado. Valencia é capitão e maior artilheiro da história da seleção equatoriana com 38 gols. Tem no currículo seis gols em Copas do Mundo, nas edições de 2014, no Brasil e 2022, no Catar. Nesta temporada, o atleta atuava pelo Fenerbahçe, da Turquia.

Ele finalizou o Campeonato Turco como artilheiro com 29 gols. A temporada do equatoriano foi coroada com o título da Copa da Turquia. O camisa 13 não balançou as redes, mas ajudou o time a vencer o Basaksehir por 2 a 0.

Valencia encerrou a temporada europeia como terceiro maior artilheiro com 33 gols em 48 jogos, atrás apenas de Haaland, do Manchester City e Mbappé, do PSG. O jogador equatoriano só vai poder entrar em campo a partir de 3 de julho, quando abre a janela de inscrições para jogadores.

No Fenerbahçe desde a temporada de 2020, Valencia mostrou versatilidade ao longo da passagem por Istambul. Atuou não apenas como centroavante, mas também como um ala.

