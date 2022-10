Inter Atacante Pedro Henrique minimiza assédio e prioriza sequência no Inter: “Só boatos, coisas externas”

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nome do jogador esteve ligado ao São Paulo e ao Flamengo recentemente. Foto: Ricardo Duarte/Inter Nome do jogador esteve ligado ao São Paulo e ao Flamengo recentemente. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com boas atuações no time de Mano Menezes, o atacante Pedro Henrique está ganhando destaque nacionalmente. São Paulo e Flamengo já demostraram interesse pelo jogador de 32 anos. O atacante do Inter não confirma o assédio de outros clubes, trata possíveis sondagens como “boatos” e diz estar feliz jogando no clube do coração. Em caso de proposta oficial, o jogador conversará com a direção para discutir o tema.

O atacante teve o nome ligado ao São Paulo e o Flamengo nos últimos dias. Para o jogador, o assunto é apenas “coisas externas”. O atleta valoriza o esforço feito pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, contratado junto ao Sivasspor-TUR, quando ninguém o conhecia no futebol brasileiro.

“Fiz muito para vir para o Inter. Valorizo o presidente por estar aqui. Se surge boato, é o trabalho de todos. Não me conheciam no Brasil. Se surgir algo, conversaremos, mas estou muito feliz. Só boatos, coisas externas”, falou Pedro Henrique.

Anunciado em 12 de abril deste ano, no último dia da janela de transferências, Pedro Henrique assinou contrato com o clube gaúcho até 30 de junho de 2024. O atacante tem demonstrado em campo virtudes que o diferenciam, como velocidade e drible em jogadas de um contra um.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter