Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Dezenas de pessoas ficaram feridas. (Foto: Reprodução)

Um ataque aéreo em um mercado em Cartum, capital do Sudão, deixou ao menos 40 mortos, informou um pronto-socorro voluntário nesse domingo (10). Além disso, dezenas de pessoas ficaram feridas. Este é o maior número de vítimas civis em um único ataque desde o começo da guerra civil no país, que começou em abril.

Os feridos não param de chegar ao hospital mais próximo, Bachair, que fez um “apelo urgente” a todos os médicos da região.

“Por volta das 7h15 da manhã (05h15 GMT), aviões militares bombardearam a zona do mercado de Gorro”, declarou o grupo de ativistas Comité de Resistência, um dos muitos grupos que costumava organizar protestos pró-democracia no país.

Nas suas redes sociais, este grupo publicou imagens que mostram corpos embrulhados em lençóis brancos, num pátio do hospital de Bachair. E disse que eram esperadas mais mortes ao longo do dia, uma vez que as vítimas continuavam a chegar.

Conflito no país

Já dura quase cinco meses o conflito no Sudão, que começou no dia 15 de abril. Os confrontos já deixaram pelo menos 4 mil mortos e forçaram mais de 4 milhões de pessoas a fugirem de casa – sendo mais de um milhão para países vizinhos.

Especialistas acreditam que o número de vítimas pode ser ainda maior, com muitas mortes não contabilizadas oficialmente e acusações de tentativa de genocídio na região do Darfur, no oeste do país.

Os confrontos entre paramilitares e forças do governo eclodiram nas ruas da capital, Cartum, em 16 de abril e se estenderam por outras regiões do país africano.

Os combates começaram após meses de tensões entre dois líderes militares rivais. As Forças Armadas do Sudão, sob o comando do general Abdel Fatah al-Burhan, e unidades paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), chefiadas pelo vice-presidente do Conselho Soberano, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, trocaram acusações de provocar o conflito.

O general Abdel Fatah al-Burhan é de fato o líder do país africano. Ele se tornou um nome conhecido em 2019, depois que o Exército derrubou o autocrata de longa data Omar al-Bashir, após meses de protestos em massa.

E Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, desfruta de forte posição desde que Bashir havia assumido o poder. Vindo de uma família de pastores de camelos distante da capital, ele subiu na hierarquia para se tornar líder da notória milícia Yanyawid, que deu origem às FAR e é acusada de cometer crimes contra a humanidade durante o conflito de Darfur. As informações são da agência de notícias Reuters.

2023-09-10