Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os ataques na hora do rush foram programados deliberadamente. (Foto: Reprodução)

A Rússia lançou seus ataques aéreos mais generalizados desde o início da guerra na Ucrânia, nesta segunda-feira (10), disparando mísseis de cruzeiro em cidades movimentadas durante a hora do rush e derrubando a energia, no que o presidente Vladimir Putin chamou de vingança por uma ponte explodida. Ao menos 11 civis morreram e outros 60 ficaram feridos.

Os mísseis atingiram cruzamentos movimentados, parques e locais turísticos no centro de Kiev com uma intensidade nunca vista mesmo quando as forças russas tentaram capturar a capital no início da guerra.

Explosões também foram relatadas em Lviv, Ternopil e Zhytomyr no oeste da Ucrânia, Dnipro e Kremenchuk no centro, Zaporizhzhia no sul e Kharkiv no leste.

Milhares de moradores correram para abrigos antiaéreos enquanto sirenes de ataque soavam ao longo do dia. A enxurrada de dezenas de mísseis de cruzeiro foi a maior onda de ataques aéreos a atingir locais distantes da linha de frente, pelo menos desde as rajadas iniciais no primeiro dia da guerra, em 24 de fevereiro.

Em um discurso televisionado, Putin disse que ordenou ataques de longo alcance contra alvos de energia, comando e comunicação ucranianos, usando mísseis disparados do ar, mar e terra, em resposta ao que ele descreveu como ataques terroristas, incluindo a explosão de sábado (8) na ponte do Estreito de Kerch.

“O regime de Kiev, com suas ações, se colocou no mesmo nível das organizações terroristas internacionais. Com os grupos mais odiosos. Deixar esses atos sem resposta é simplesmente impossível”, disse Putin.

O Kremlin foi humilhado no sábado quando uma explosão danificou a única ponte sobre o Estreito de Kerch que liga a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, à Rússia. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade pela explosão na ponte, mas a celebrou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques na hora do rush de segunda foram programados deliberadamente para matar pessoas e para derrubar a rede elétrica da Ucrânia. Seu primeiro-ministro afirmou que 11 grandes alvos de infraestrutura foram atingidas em oito regiões, deixando partes do país sem energia, água ou aquecimento.

Em Kiev, o corpo de um homem jazia em uma rua em um cruzamento importante, cercado por carros em chamas. Em um parque, um soldado cortou as roupas de uma mulher que estava deitada na grama para tentar tratar seus ferimentos. Duas outras mulheres estavam sangrando nas proximidades.

Mais rajadas de mísseis atingiram a capital novamente no final da manhã. Pedestres se amontoavam na entrada das estações de metrô e dentro de estacionamentos.

A Alemanha disse que um prédio que abriga seu consulado em Kiev foi atingido no ataque desta segunda, mas o local não estava sendo usado desde que a guerra começou em 24 de fevereiro. A União Europeia condenou os ataques à Ucrânia como “bárbaros e covardes”.

No meio da manhã desta segunda, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que a Rússia havia disparado 81 mísseis de cruzeiro, e as defesas aéreas da Ucrânia derrubaram 43 deles.

“Eles estão tentando nos destruir e nos varrer da face da terra”, disse Zelensky no aplicativo de mensagens Telegram. “As sirenes de ataque aéreo não diminuem em toda a Ucrânia.”

Mais tarde, Zelensky filmou uma mensagem de vídeo em um telefone celular em uma rua vazia no centro de Kiev. Ele disse que os ataques tinham dois alvos principais: infraestrutura energética e pessoas.

“O horário e os alvos foram especialmente escolhidos para causar o máximo de dano possível”, afirmou ele.

