Mundo Jornalista abandona jornal ao vivo para se proteger de bombardeio em Kiev

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Hugo Bachega tinha acabado de entrar no ar quando ouviu um explosão próxima ao hotel em que estava. (Foto: Reprodução/YouTube/BBC News)

O jornalista Hugo Bachega da emissora britânica BBC News precisou abandonar a transmissão ao vivo nesta segunda-feira (10), para se proteger dos ataques lançados por Vladimir Putin à Kiev. Ele tinha acabado de entrar ao vivo para falar como estava a situação da guerra quando foi surpreendido por um forte estrondo que fez com que ele deixasse a transmissão e buscasse um local seguro.

Na sequência, a emissora cortou a transmissão e voltou para o estúdio, onde a apresentadora, Sally Bundock, informou que a equipe da TV retomaria o contato com ele assim que possível. Mais tarde, o jornalista fez um vídeo em que explicou que eles tinham ido para o estacionamento do hotel em Kiev, onde estão hospedados, para se proteger. Ele também relatou como foi o momento.

“Estava fazendo uma entrada para quando ouvi um barulho bem forte vindo do céu. E é estranho porque não há nenhum tipo de atividade aérea aqui na capital”, disse. “Então, qualquer barulho que vem do céu causa estranheza e confusão. No momento que ouvi, olhei para cima e vi um míssil que atingiu um local bem perto do hotel”, acrescentou.

Nesta segunda, a Rússia desencadeou uma enxurrada de ataques contra várias cidades ucranianas, incluindo o centro da capital do país, Kiev, que desde que as tropas de Putin deixaram a região não era atacada.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças russas utilizaram dezenas de mísseis e drones construídos pelo Irã no ataque. O governo fala em 75 mísseis disparados contra alvos ucranianos, dos quais 41 teriam sido neutralizados por defesas aéreas.

Os mísseis atingiram cruzamentos movimentados, parques e locais turísticos no centro de Kiev com uma intensidade nunca vista mesmo quando as forças russas tentaram capturar a capital no início da guerra.

Explosões também foram relatadas em Lviv, Ternopil e Zhytomyr no oeste da Ucrânia, Dnipro e Kremenchuk no centro, Zaporizhzhia no sul e Kharkiv no leste.

Milhares de moradores correram para abrigos antiaéreos enquanto sirenes de ataque soavam ao longo do dia. A enxurrada de dezenas de mísseis de cruzeiro foi a maior onda de ataques aéreos a atingir locais distantes da linha de frente, pelo menos desde as rajadas iniciais no primeiro dia da guerra, em 24 de fevereiro.

Em um discurso televisionado, Putin disse que ordenou ataques de longo alcance contra alvos de energia, comando e comunicação ucranianos, usando mísseis disparados do ar, mar e terra, em resposta ao que ele descreveu como ataques terroristas, incluindo a explosão do último sábado (8) na ponte do Estreito de Kerch.

