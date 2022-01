Mundo “Ataque dos Cães” e “Amor, Sublime Amor” são os grandes vencedores do Globo de Ouro

Benedict Cumberbatch em cena de "Ataque dos Cães" Foto: Divulgação Benedict Cumberbatch em cena de "Ataque dos Cães". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os filmes “Ataque dos Cães” e “Amor, Sublime Amor” foram os grandes vencedores do Globo de Ouro 2022, realizado na noite de domingo (09), em Los Angeles (EUA), sem transmissão pela TV e presença de celebridades.

Diversos nomes da indústria cinematográfica e estrelas de Hollywood têm boicotado a HFPA (Associação de Correspondentes Estrangeiros em Hollywood) – responsável pelo evento – desde o ano passado, quando emergiram denúncias de práticas de corrupção e ausência de jurados negros. Os vencedores da 79ª edição do Globo de Ouro foram anunciados no site e nas redes sociais da HFPA.

Ariana DeBose, de “Amor, Sublime Amor”, foi a primeira vencedora da noite, na categoria de atriz coadjuvante em filme. Ela abriu caminho para que a produção se tornasse um dos destaques, com prêmios também para Rachel Zegler, como melhor atriz em comédia ou musical, e na categoria principal do gênero.

Já para “Ataques dos Cães”, o primeiro prêmio veio com Kodi Smit-McPhee, melhor ator coadjuvante em filme. A produção ganhou ainda com a diretora Jane Campion e na categoria principal de drama.

As categorias de atuação no cinema foram completadas por Andrew Garfield, de “Tick, Tick… Boom!” (ator em comédia ou musical), Will Smith, de “King Richard: Criando Campeãs” (ator em drama), e Nicole Kidman, de “Being the Ricardos” (atriz em drama).

Entre as categorias de TV, os grandes destaques foram “Succession” – melhor série de drama, ator em drama (Jeremy Strong) e atriz coadjuvante (Sarah Snook) – e “Hacks” – melhor série de comédia ou musical e atriz em comédia ou musical (Jean Smart).

Jason Sudeikis, de “Ted Lasso”, levou como melhor ator em comédia ou musical. Mj Rodriguez, de “Pose”, ganhou como melhor atriz em série de drama. Oh Yeong-su, de Round 6, foi escolhido o melhor ator coadjuvante da TV.

