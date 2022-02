Cinema “Ataque dos Cães” e “Duna” lideram indicações ao Oscar 2022; veja lista completa

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Estatueta do Oscar no Dolby Theater, em Los Angeles. Estatueta do Oscar no Dolby Theater, em Los Angeles. (Reprodução)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta terça-feira (8), a lista de indicados ao Oscar 2022 (veja abaixo).

O grande destaque da edição deste ano é “Ataque dos Cães”, indicado a 12 estatuetas. A produção da Netflix disputa as 10 principais categorias, e pode render à cineasta Jane Campion o Oscar de Melhor Diretora: sendo apenas a terceira mulher na história a conquistar a estatueta.

A diretora de fotografia, Ari Wagner também pode fazer história: nunca uma mulher recebeu o troféu de Melhor Direção de Fotografia – a única categoria do Oscar que, em 93 anos, nunca teve uma ganhadora feminina.

Há um brasileiro na disputa: o cineasta carioca Pedro Kos é co-diretor de “Onde eu Moro” (Lead Me Home), indicado a Melhor Curta em Documentário. A produção, parceria com a Netflix, conta a história acompanha vários moradores de rua que vivem nas ruas da Costa Oeste dos Estados Unidos, vítimas das crises econômica e imobiliária globais. Kos já havia feito parte da cerimônia anteriormente, com “Lixo Extraordinário”, documentário montado por ele e indicado ao Oscar em 2011.

Chamou atenção também o destaque ao longa japonês “Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi. A adaptação de um conto de Haruki Murakami foi indicado, surpreendentemente, a Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado, além da nomeação na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Há uma tendência recente da premiação em olhar para o cinema asiático: o filme sul-coreano “Parasita” foi o grande vencedor da edição de 2020, e no ano passado a chinesa Chloé Zhao ganhou como Melhor Diretora.

Entre as ausências, a mais polêmica é a exclusão de Lady Gaga. A artista chamou atenção pela sua performance em “Casa Gucci”, e foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz. No Oscar, porém, foi preterida em prol de nomes como Jessica Chastain e Penélope Cruz. A favorita da categoria é, agora, Kristen Stewart, por sua interpretação da Princesa Diana em “Spencer”. Leonardo DiCaprio, por “Não Olhe Para Cima” foi outra estrela esperada entre as nomeações de hoje, mas que ficou de fora.

A categoria de Melhor Canção Original, por outro lado, está cheia de celebridades. Beyoncé recebeu sua primeira indicação, por “Be Alive”, de “King Richard: Criando Campeãs”. Billie Eilish também concorre com a música-tema de “007: Sem Tempo para Morrer”. A compositora pop Diane Warren (“Somehow You Do”, de “Four Good Days”) e o ícone do blues Van Morrison (“Down to Joy”, de “Belfast”) acompanham. O favorito, porém, é Lin-Manuel Miranda, responsável por “Dos Oruguitas”, indicação da animação “Encanto” – cuja trilha de sucesso também compete como Melhor Trilha Sonora.

“Mães Paralelas”, de Pedro Almodóvar, apesar das indicações a Melhor Atriz e Melhor Trilha Sonora, foi esquecido na categoria de filme estrangeiro. Também foi surpresa na lista a presença do longa “A Felicidade das Pequenas Coisas”, produção do Butão. É a primeira nomeação da história do pequeno país asiático.

A 94ª cerimônia do Oscar vai acontecer no domingo, dia 27 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Será a primeira vez desde 2018 que o Oscar terá um anfitrião apresentando a premiação, mas o nome ainda não foi divulgado pelos organizadores.

As taxas de audiência da transmissão caíram nos últimos anos, chegando ao menor nível de 10,4 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos em 2021.

No ano passado, a cerimônia precisou ser adiada em dois meses por conta do avanço da pandemia de Covid-19. A previsão, neste 2022, é de uma cerimônia presencial completa.

Responsável pela organização do Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood é composta por uma comunidade de mais de 10 mil artistas, cineastas e executivos do meio.

Veja a lista completa de nomeados:

Melhor Filme:

Belfast

No Ritmo do Coração

Não Olhe para Cima

Drive My Car

Duna

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Direção:

Belfast

Drive My Car

Licorice Pizza

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Ator:

Javier Bardem (Apresentando os Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães)

Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (A Tragédia de MacBeth)

Melhor Atriz:

Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye)

Olivia Colman (A Filha Perdida)

Kristen Stewart (Spencer)

Penélope Cruz (Madres Paralelas)

Nicole Kidman (Apresentando os Ricardos)

Melhor Ator Coadjuvante:

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (No Ritmo do Coração)

Jesse PLemons (Ataque dos Cães)

J.K. Simmons (Apresentando os Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães)

Melhor Atriz Coadjuvante:

Jessie Buckley (A Filha Perdida)

Ariana Debose (Amor, Sublime Amor)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (Ataque dos Cães)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Melhor Roteiro Original:

Belfast

Não Olhe para Cima

King Richard

Licorice Pizza

A Pior Pessoa do Mundo

Melhor Roteiro Adaptado:

No Ritmo do Coração

Drive My Car

Duna

A Filha Perdida

Ataque dos Cães

Melhor Fotografia:

Greig Fraser (Duna)

Dan Lautsen (O Beco do Pesadelo)

Ari Wegner (Ataque dos Cães)

Bruno Delbonnel (A Tragédia de Macbeth)

Janusz Kominski (Amor, Sublime Amor)

Melhor Trilha Sonora Original:

Não Olhe para Cima

Duna

Encanto

Madres Paralelas

Ataque dos Cães

Melhor Canção Original:

“Be Alive” (King Richard)

“Dos Oruguitas” (Encanto)

“Down To Joy” (Belfast)

“No Time To Die” (007 – Sem Tempo para Morrer)

“Somehow You Do” (Four Good Days)

Melhor Edição/Montagem:

Não Olhe para Cima

Duna

King Richard

Ataque dos Cães

Tick, Tick… Boom!

Melhor Figurino:

Cruella

Cyrano

Duna

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor Cabelo e Maquiagem:

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

Melhor Design de Produção:

Duna

Ataque dos Cães

O Beco do Pesadelo

A Tragédia de MacBeth

Amor, Sublime Amor

Melhor Filme Internacional:

Drive My Car (Japão)

Flee (Dinamarca)

A Mão de Deus (Itália)

Lunana (Butão)

A Pior Pessoa do Mundo (Noruega)

Melhor Documentário em Longa-metragem:

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Melhor Documentário em Curta Metragem:

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Ben Azir

When We Were Bullies

Melhor Animação em Longa Metragem:

Encanto

Luca

Flee

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

Melhor Animação em Curta Metragem:

Affairs of the Art

Bestia

Robin Robin

Boxballet

The Windshield Wiper

Melhor Curta Metragem em Live-action:

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Melhor Som:

Belfast

Duna

007 – Sem Tempo para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhores Efeitos Visuais:

Duna

Free Guy

007 – Sem Tempo para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

