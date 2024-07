Mundo Ataque israelense em zona humanitária de Gaza mata mais de 70 pessoas

13 de julho de 2024

Quase 300 pessoas ficaram feridas, segundo comunicado do Ministério da Saúde do Hamas em Gaza. Foto: Reprodução Quase 300 pessoas ficaram feridas, segundo comunicado do Ministério da Saúde do Hamas em Gaza. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde administrado pelo Hamas na Faixa de Gaza afirma que pelo menos 71 palestinos foram mortos em um ataque aéreo israelense contra a zona humanitária de Al-Mawasi. Israel afirma que o ataque tem como alvo altos líderes do Hamas, como Mohammed Deif, o líder das Brigadas Qassam do Hamas. Quase 300 pessoas ficaram feridas, segundo comunicado do Ministério da Saúde do Hamas em Gaza.

Al-Mawasi foi designada por Israel como uma zona segura para os palestinos que fogem dos combates em Gaza. Os hospitais Kuwait e Nasser estão, agora, enfrentando dificuldades para lidar com o elevado número de civis mortos e feridos, disse o ministério.

Rafa Salama, comandante do Hamas em Khan Younis, também foi alvo do ataque, disseram autoridades militares de Israel, que classificaram como “preciso” o trabalho de inteligência que levou à operação. Já o Hamas disse que é “falsa” a alegação de que os alvos eram líderes do grupo.

“Não é a primeira vez que Israel afirma ter como alvo os líderes palestinos, alegações que depois se mostram falsas”, disse o grupo em comunicado.

De acordo com a agência Reuters, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manterá reuniões sobre segurança durante o dia. Vídeos feitos na área mostram destroços fumegantes e vítimas ensanguentadas carregadas em macas. Nas imagens, é possível ver pessoas que tentam desesperadamente vasculhar os escombros de uma grande cratera com as próprias mãos.

Um dos médicos de um hospital que atende os feridos no ataque disse à BBC que este é “um dos dias mais obscuros”. Em entrevista ao Serviço Mundial da BBC, o Dr. Mohammed Abu Rayya afirmou que a maioria das vítimas que chegou após o ataque já estava morta. Outros sofriam com múltiplos ferimentos por estilhaços.

Ele comparou as cenas com “estar no inferno” e acrescentou que muitas das vítimas eram civis, principalmente mulheres e crianças. Imagens do hospital de campanha próximo do Kuwait revelam cenas de caos. Muitos pacientes recebiam tratamento no chão.

O complexo médico Nasser, em Khan Younis, está “sobrecarregado” e já não é capaz de funcionar, afirmou a instituição de caridade britânica Medical Aid for Palestinians (MAP, na singla em inglês). Na quarta-feira (10), os militares israelenses orientaram que todos os residentes da Cidade de Gaza evacuassem para o sul, em direção ao centro da Faixa de Gaza, em meio às intensificações de operações no norte do território.

Mohammed Deif, chefe das Brigadas al-Qassam, a ala militar do Hamas, é um dos principais alvos dos militares de Israel. Deif tem um status quase mítico em Gaza, depois de escapar da captura e sobreviver a várias tentativas de assassinato. Poucas informações sobre Mohammed Deif são conhecidas. O líder, que teria nascido na década de 1960, é um fabricante de bombas que esteve por trás de uma onda de quatro ataques suicidas em 1996 que mataram 65 pessoas em Jerusalém e Tel Aviv, além de outros atentados destinados a inviabilizar o processo de paz.

O seu nome completo é Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, mas ele ficou conhecido como El Deif (o Convidado), porque, durante décadas, ficou em casas diferentes todas as noites para evitar ser rastreado e morto por Israel. Acredita-se que ele seja um dos mentores do ataque do Hamas em 7 de Outubro, quando cerca de 1,2 mil israelenses e estrangeiros — a maioria deles civis — acabaram mortos e outros 251 foram levados de volta a Gaza como reféns.

