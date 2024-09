Mundo Ataques de Israel ao Hezbollah aumentam o risco de guerra total, mas não mudam decisivamente o conflito

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Israel sabotou os dispositivos de comunicação do Hezbollah, explodindo centenas, senão milhares, deles num ataque cibernético generalizado. (Foto: Reprodução de vídeo)

Os ataques israelenses ao Hezbollah, a milícia libanesa, esta semana constituem uma escalada significativa na guerra de 11 meses entre os dois lados. Durante quase um ano, Israel e o Hezbollah travaram um conflito de baixa intensidade, principalmente ao longo da fronteira israelense-libanesa, que gradualmente ganhou força sem nunca explodir para uma guerra total.

Agora, Israel está tentando um manual mais arriscado. Aumentou acentuadamente a intensidade dos seus ataques numa tentativa de forçar o Hezbollah a recuar, ao mesmo tempo que aumentou as probabilidades de resultado oposto: uma resposta mais agressiva do Hezbollah que se transforma numa guerra terrestre desenfreada.

Guerra anunciada

Israel sabotou os dispositivos de comunicação do Hezbollah, explodindo centenas, senão milhares, deles num ataque cibernético generalizado. Os seus caças atacaram o sul do Líbano com rara intensidade. E na tarde de sexta-feira (20), atacaram Beirute, a capital libanesa, pela primeira vez desde julho – matando um alto comandante militar do Hezbollah e destruindo dois edifícios, segundo autoridades libanesas.

No entanto, apesar da escalada, o equilíbrio fundamental entre os dois lados parecia ter permanecido inalterado na tarde de sexta-feira, pelo menos por enquanto. As ações de Israel não chegaram a constituir um golpe decisivo. Embora tenham humilhado o Hezbollah e espalhado o horror pela sociedade libanesa, até agora não conseguiram coagir a milícia a mudar de rumo.

A milícia lançou mais ataques de curto alcance no norte de Israel na sexta-feira, horas depois de o seu líder, Hassan Nasrallah, ter prometido continuar a sua campanha até que Israel termine o seu conflito paralelo em Gaza, que começou com ataques mortais liderados pelo Hamas contra Israel em Outubro. Mas os ataques desta semana pareciam ser ataques retaliatórios do tipo que vêm sendo conduzidos há 11 meses.

Escalada de ameaças

O Hezbollah prometeu uma resposta específica aos ataques de Israel aos seus pagers e walkie-talkies, que mataram pelo menos 39 pessoas e feriram milhares de outras. Mas não estabeleceu um prazo para a retaliação, um possível sinal de que, com tantos dos seus agentes no hospital, o grupo ainda está a fazer um balanço das suas perdas.

Os líderes de Israel disseram que o conflito entrou numa nova fase, com Yoav Gallant, o ministro da Defesa, prometendo na quinta-feira que o Hezbollah pagaria um preço crescente “com o passar do tempo”. Mas ele não chegou a prometer uma invasão terrestre do sul do Líbano.

Os militares israelenses disseram que transferiram uma divisão de paraquedistas para o norte de Israel, mas não parecem estar à beira de uma grande manobra terrestre, mesmo quando a sua Força Aérea e agências de inteligência intensificam os seus ataques e operações.

Por enquanto, tanto o conflito no Líbano como a guerra em Gaza estão presos no limbo: parece improvável que o conflito Israel-Hezbollah diminua sem uma trégua em Gaza, e as negociações para alcançar essa trégua estão quase paralisadas em meio a diferenças persistentes entre Israel e Hamas.

Ambos os conflitos também parecem longe de uma resolução militar. Apesar de todas as suas novas medidas, Israel ainda parece estar a vários passos de um golpe militar decisivo no Líbano, e não conseguiu concretizar um em Gaza, apesar de ter dizimado as forças do Hamas naquela região. O grupo ainda mantém dezenas de reféns nos bolsões de Gaza que controla, impedindo Israel de declarar vitória. As informações são do jornal O Globo.

