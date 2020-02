Colunistas Atestado de incompetência

Por Leandro Mazzini | 26 de fevereiro de 2020

A falta de pessoal e equipamentos para fiscalização nos portos e aeroportos é uma prova da incompetência da vigilância sanitária do Brasil – que não vem só deste Governo. Diante do alerta mundial sobre o coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sem gente para triagem nos aeroportos, deixa sob responsabilidade das companhias aéreas e do cidadão o seu serviço: o passageiro que desembarca no Brasil, vindo da China, Itália, ou outros países onde há surto, deve se “auto-declarar” suspeito, se tiver sintomas de febre ou mal-estar. Procurada, a Anvisa ainda não se manifestou.

Te vira!

Os passageiros de voos de 16 países são orientados, antes da aterrissagem, a buscar um agente sanitário se estiver com febre, entre outros sintomas.

Porta escancarada

Há dias congressistas já cobram o Ministério da Saúde e Anvisa uma triagem nos terminais – cujos trabalhos não são feitos mais pela madrugada, horário de muitos desembarques nos portos e aeroportos.

Risco

Segundo dados dos terminais em mãos do Governo, chegam, em média, mil pessoas por dia vindos da Itália apenas nos aeroportos de São Paulo (Cumbica e Viracopos). O país europeu, onde há uma das maiores colônias de Brasileiros, vive surto no Norte.

Afronte

Carlos Moisés (PSL), o governador de Santa Catarina, virou alvo dos auditores fiscais da Receita Estadual. Ele cortou gratificações adicionais e os auditores entregaram todos os cargos diretivos na Secretaria da Fazenda.

Xerife

Turistas no Rio de Janeiro estranharam os leques distribuídos em blocos da zona Oeste com a frase “Brinque com mais segurança” e o nome do governador “Wilson Witzel” impressos no material.

Terra Mãe

O Carnaval está movimentando o turismo em Portugal. Nos principais hotéis de Lisboa a língua mais ouvida é de “português brasileiro”, como se fala na terrinha. E muitos são nordestinos. Os voos oriundos de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador levam milhares de turistas por dia à Terra Mãe.

Decolou

A TAP terá três voos semanais direto de Maceió para Lisboa a partir de março. As agências já vendem pacotes para o período de junho a setembro, o verão europeu.

No escuro

A folia tem sido no escuro em distritos paradisíacos de Porto Seguro. A Coelba, do grupo Neoenergia, tem deixado parte de Trancoso e todo o distrito de Caraíva sem energia, por horas. Há quem aponte redirecionamento de carga para Porto e Arraial D’ajuda, para não deixar a cidade e distrito sem luz. Questionada, a Coelba ainda não respondeu.

