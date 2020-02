Leandro Mazzini Bloco da PM

Por Leandro Mazzini | 25 de fevereiro de 2020

A Polícia Militar acompanha com cautela a folia nas ruas de Minas Gerais. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar acompanha com cautela a folia nas ruas de Minas Gerais. O departamento de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Governo do Estado enviou recomendação aos comandantes da PM e dos Bombeiros para que “cumpram seu dever constitucional e legal”, mas “zelando pela liberdade de pensamento, de reunião, de manifestação, incluídas as de cunho político”, segundo documento ao qual a Coluna teve acesso. Também recomendou que a PM se abstenha de “deter qualquer indivíduo e direcioná-lo sobre o conteúdo de suas falas (..) quando políticas, sob pena de praticar censura institucional”. Não havia, até ontem, ocorrência de episódio de violência grave.

Ringue da Tributária

Antes a briga era entre governadores (ICMS, isenção por empresas etc). Agora é entre setores: comércio x indústria. E quem empurra para o outro o ônus da maior carga.

Vale quanto?

Após enlamear, matar e devastar toda a terra da região de Brumadinho, a mineradora Vale oferece R$ 59 mil por hectare a fazendeiros, por pressão de acordo com a Justiça. Mas antes do crime ambiental, o valor do mesmo hectare era de R$ 200 mil. Fazendeiros que perderam tudo estão revoltados com valores irrisórios. O pior, a mineradora oferece o valor para pagar terra e benfeitorias. Que valem muito mais.

Desdém

Há um caso de um ex-funcionário da pousada soterrada que perdeu a filha, e a mulher sobrevive com problema dermatológico sério. Não há acompanhamento nem indenização por ora.

Na fila

O diretor Marcelo Vinaud segue interino como chefão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas os servidores torcem para a condução de Davi Barreto a diretor-geral. Aliás, quem manda muito na agência hoje é Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com bons apadrinhados lá dentro.

Folia da catraca

A ANTT autorizou o reajuste do valor das passagens de ônibus para o Entorno do Distrito Federal no Carnaval.

Sinais do mercado

Os pequenos negócios registraram, no primeiro semestre de 2019, uma melhora nas condições de acesso a crédito no Brasil, segundo dados do Sistema Financeiro Nacional, analisados pelo Sebrae. As micro e pequenas empresas, Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI) realizaram, de janeiro a julho do ano passado, um total de 62,3 milhões de operações de crédito, crescimento de 1,48% em relação ao mesmo período de 2018.

Vergonha Air

O sargento da FAB Manoel Rodrigues, preso com cocaína no avião do staff presidencial, foi condenado a 6 anos de prisão na Espanha e pediu desculpas.. ao povo espanhol. Falta a Justiça daqui, após envergonhar o Brasil. Seu caso está no Superior Tribunal Militar, que não vai pegar leve. Serão mais anos de tranca.

Alô, GDF!

Crescem reclamações de moradores de Águas Claras (DF) sobre o barulho ensurdecedor do metrô de superfície nos trilhos. Há caso de quem mora no 11º andar e não consegue ouvir o som da TV a 1 m de distância quando os vagões passam. Com a palavra, o MP.

Duas rodas

Um grupo no whatsapp com centenas de participantes, chamado Bikers for Bolsonaro, promete mobilização nacional dia 15 de março em Brasília em apoio ao presidente.

ESPLANADEIRA

# Edital para concurso do Banco do Brasil será aberto em março. As vagas são para o cargo de escriturário, com salários iniciais de R$ 4 mil.

