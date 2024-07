Porto Alegre Atingidas pela enchente de maio, escolas dos bairros Arquipélago e Humaitá retomam atividades

8 de julho de 2024

Escolas foram limpas com apoio do Exército e da Marinha. Foto: Julio Ferreira/PMPA Escolas foram limpas com apoio do Exército e da Marinha. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

As escolas de educação infantil Ilha da Pintada, do bairro Arquipélago, e de ensino fundamental Vereador Antônio Gíudice, do bairro Humaitá, retomaram suas atividades nesta segunda-feira (8). As unidades foram alagadas durante a enchente histórica que atingiu Porto Alegre em maio.

A Emei Ilha da Pintada, que atende 107 alunos, foi limpa e recuperada por um agrupamento operativo de fuzileiros navais da Marinha do Brasil, vindos do Rio de Janeiro. As aulas no local retomaram de forma regular.

O prédio da Emef Vereador Antônio Giudice, que atende 988 alunos, foi limpo com o apoio do Exército Brasileiro, e passa por obras de recuperação. As atividades escolares na unidade estão ocorrendo no segundo andar do prédio, não atingido por alagamentos.

