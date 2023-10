Rio Grande do Sul Atingidos pelas enchentes podem solicitar segunda via da CNH gratuita em qualquer Centro de Formação de Condutores do RS

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

O DetranRS já emitiu mais de 100 documentos para os municípios atendidos, mas a solicitação era feita somente nos CFCs da região Foto: Divulgação/Detran-RS (Foto: Divulgação/Detran-RS) Foto: Divulgação/Detran-RS

Moradores dos 20 municípios mais atingidos pelas enchentes de setembro podem solicitar, a partir desta segunda-feira (02), a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) gratuita em qualquer CFC (Centro de Formação de Condutores) do Rio Grande do Sul.

O DetranRS já emitiu mais de 100 documentos para os municípios atendidos, mas a solicitação era feita somente nos CFCs da região. Considerando que muitos moradores podem estar abrigados na casa de familiares em outras localidades, o órgão ampliou os locais de atendimento para todo o Estado.

Tem direito ao serviço moradores dos municípios de Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Encantado, Estrela, Farroupilha, Guaporé, Lajeado, Muçum, Paraí, Roca Sales, Santa Tereza, São Valentim do Sul, Serafina Correia, Taquari e Venâncio Aires.

A gratuidade da CNH integra as medidas da força-tarefa do governo do Estado para atendimento aos desabrigados. As ações emergenciais buscam providenciar documentação para as famílias que perderam tudo nas enchentes e precisarão de documentos, inclusive, para acessar serviços sociais e de ajuda.

Carteira Digital de Trânsito

Pessoas que foram afetadas pelas enchentes, mas não perderam o celular e estão com conexão à internet, podem acessar a CNH também pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O documento digital tem a mesma validade jurídica do físico e é baixado gratuitamente.

Outras ações

Além da segunda via da CNH, o DetranRS também está emitindo gratuitamente a segunda via do documento do veículo (CRV ou antigo DUT) e autorização para troca de placas nos municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales e Santa Tereza. Também disponibilizou guinchos para remover gratuitamente veículos danificados ou em situação de risco em Muçum, Roca Sales e Encantado.

As ações emergenciais do DetranRS para os atingidos pelas enchentes, com locais e horários de atendimento, podem ser buscadas no site da autarquia.

