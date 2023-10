Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança canal no WhatsApp para ampliar a comunicação com cidadãos

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a criar um canal no aplicativo de mensagens Foto: Divulgação/RS O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a criar um canal no aplicativo de mensagens Foto: Divulgação/RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul lançou, na sexta-feira (29), o novo canal oficial no WhatsApp. A iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais a administração estadual das pessoas oferecendo a elas um modo mais conveniente e fácil de acompanhar as últimas notícias e os eventos do governo.

Os cidadãos terão acesso a informações atualizadas sobre o que acontece diariamente no governo do Estado, desde anúncios de políticas públicas até eventos e comunicados oficiais., tudo isso em tempo real. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a criar um canal no aplicativo de mensagens.

A secretária de Comunicação, Tânia Moreira, ressaltou a necessidade de agregar essa novidade às redes de divulgação das ações do governo. “Como agentes de comunicação pública, temos o compromisso de aproximar o governo da população e vice-versa. Por isso, valorizamos todas as ferramentas, tradicionais ou digitais, pelas quais conseguimos distribuir informação oficial”, afirmou.

“Nosso novo canal no WhatsApp, pioneiro entre os governos estaduais, irá nos ajudar a fazer circular informação oficial, certificada e verificada, transformando-se em mais uma referência de credibilidade neste momento em que o nosso Estado precisa tanto transmitir confiança à população”, ressaltou Tânia.

Como seguir

O canal do governo pode ser encontrado facilmente na aba Atualizações. No iOS, ela fica na parte inferior da tela, enquanto no Android está localizada na parte superior, embora algumas versões já apresentem visual semelhante ao do iOS. Na versão web, o ícone Canais é o antepenúltimo no canto superior esquerdo da tela.

Para começar a seguir o canal, o usuário deve buscar por Governo do Rio Grande do Sul na aba Atualizações e clicar em Seguir. Além disso, também é possível acessar o canal diretamente através de um link.

Canal no WhatsApp

Desenvolvida pela Meta e lançada em setembro, a nova ferramenta do aplicativo permite o compartilhamento de textos, material audiovisual e links para um número ilimitado de usuários. Dessa forma, qualquer pessoa interessada pode se inscrever e começar a receber as atualizações do governo.

Uma característica importante do canal de WhatsApp é que ele oferece maior privacidade em comparação com os grupos tradicionais, pois não permite que outros usuários visualizem a lista de participantes inscritos nem tenham acesso aos administradores. Isso garante a proteção das informações daqueles que se inscreverem.

Para ter acesso a essa função, é necessário o aplicativo esteja atualizado para a versão mais recente disponível. Para verificar isso, o usuário pode acessar a loja de aplicativos correspondente ao seu dispositivo (Apple Store para iOS e Google Play para Android) e, caso ele necessite de atualização, essa informação aparecerá no momento que a pesquisa exibir o aplicativo.

Principais características dos canais do WhatsApp

São públicos e podem ser encontrados por qualquer pessoa interessada;

Não exibem uma lista de membros e os administradores também não têm acesso à lista dos seguidores, proporcionando maior privacidade aos usuários;

As postagens não geram uma notificação ou conversa na aba principal do aplicativo;

As atualizações do canal são armazenadas por 30 dias, permitindo que os usuários acessem informações antigas, se necessário;

Os canais que você segue não ficam visíveis para outros usuários, mantendo sua lista de interesses privada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-lanca-canal-no-whatsapp-para-ampliar-a-comunicacao-com-cidadaos/

Governo gaúcho lança canal no WhatsApp para ampliar a comunicação com cidadãos

2023-10-02