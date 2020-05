Saúde Atitudes para um estilo de vida saudável e barato

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Existem dezenas de canais que ensinam a se exercitar com segurança em casa. (Foto: Reprodução)

Para ter uma vida saudável não são necessárias muitas mudanças. Com apenas algumas você será capaz de obter mais qualidade de vida – e, consequentemente, um grande alívio nas contas de casa!

Confira abaixo dez atitudes para um estilo de vida saudável e barato:

1. Compre frutas da estação

Afinal, morangos em setembro? Maçãs em maio? Tomate em dezembro? É verdade que comprar frutas o ano todo pode custar caro. Nesse caso, faça sua dieta valer mais procurando as melhores épocas de colheita de frutas em sua região.

“Comprar frutas em épocas de colheita pode não apenas sair mais barato, mas também oferecer mais nutrientes”, diz Megan Casper, especialista em nutrição.

2. Busque por cortes diferentes de carne

Quando for comprar carne, procure cortes e pratos mais em conta, como coxa de frango ao invés de peito, ou assado de carne bovina no lugar de lombo.

“Cortes mais baratos, como copa e pá de porco, são um pouco mais difíceis de cozinhar, mas podem ficar perfeitos”, diz Casper. De fato, cortes mais flexíveis contêm mais carne por seu valor ao invés de cortes com uma camada de gordura que será tirada de qualquer forma.

3. Compre frutas e vegetais congelados

Contudo, se frutas frescas ainda estiverem caras para você, opte pelas congeladas.

“Elas não apenas duram mais, como também são mais baratas e oferecem a mesma quantidade de nutrientes”, diz Jennifer Kanikula, nutricionista.

De fato, frutas congeladas podem ser ainda mais nutritivas que frutas colhidas no pé, pois o congelamento pode preservar os seus nutrientes por mais tempo. E assim, fica mais fácil manter uma vida saudável.

4. Procure as ofertas

Então, em vez de planejar refeições e buscar ingredientes escolhidos, vá ao supermercado e observe as prateleiras. Talvez você encontre algo diferente por um preço em conta.

“Tire um tempo para observar produtos em promoção que não estão na lista que você preparou ao invés dos que você havia pensado”, diz Kanikula.

Isto é, se você precisa se adiantar, visite websites de supermercados e faça uma lista a partir dos preços.

5. Aproveite as experiências gratuitas

Se você não pode contratar um pacote de um ano em uma academia, busque por locais que ofereçam sessões semanais ou mensais. “Muitas academias podem oferecer pacotes gratuitos ou mais baratos para novos clientes”, informa Kanikula.

“Essa é uma ótima oportunidade para descobrir quais tipos de exercício você gosta de fazer, pelo menos por um período do tempo, e pela metade do preço.”

6. Medite: é de graça!

O ato de meditar é de graça, mas muitos procuram por guias em estúdios de ioga. Ou até mesmo em viagens para o Nepal. Não é necessário chegar a tanto para ter uma vida saudável. A meditação é um ótimo meio para liberar o estresse, ajudar com a depressão e a ansiedade. Até mesmo para tratar doenças cardíacas. É uma prática simples de começar, sem a necessidade de cursos ou profissionais. Busque por aplicativos em seu telefone que podem ajudar no processo, como o Medite.se.

7. Compre por atacado

Entretanto, se você sempre acaba fazendo compras com muitos itens, opte por compras em atacado. “Comprar por atacado pode gerar descontos no caixa. Se você tem um produto que usa com frequência, é uma ótima forma de economizar”, diz a consultora de bem-estar Melissa Eboli.

8. Malhe em casa

Quem precisa de uma academia cara quando se pode malhar em casa? “Eu encorajo pessoas que não têm muito tempo de sobra a tirar vantagem de aplicativos e vídeos no YouTube que ensinam a como malhar em casa”, diz o Dr. Gandhi. Existem dezenas de canais que ensinam a se exercitar com segurança em casa.

9. Comece uma horta em seu jardim

Portanto, se você tem espaço em casa, por que não plantar os seus próprios alimentos? Comer torna-se praticamente de graça quando você planta suas próprias hortaliças. ‘Se você é novo em plantar vegetais e acha que não tem jeito para a coisa, comece com ervas simples’, aconselha o especialista em saúde e bem-estar Caleb Backe.

“Ervas geralmente duram mais e têm um gosto melhor quando são colhidas na hora. Assim, quando você pegar o jeito, plante alguns dos alimentos que você mais gosta, como tomates, berinjelas ou pimentas.”

10. Compre online

Alguns produtos, sobretudo, certamente serão mais baratos se comprados online. Além disso, você não precisa gastar muito tempo procurando no supermercado e as compras chegam em sua casa!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde