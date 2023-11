Esporte Atleta gaúcha de taekwondo participa pela primeira vez dos Jogos Parapan-Americanos, a partir desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Maria Eduarda Stumpf (E), 19 anos, treina atualmente em Caxias do Sul. (Foto: Ale Cabral/CPB)

Natural da cidade gaúcha de Itaqui e hoje moradora de Caxias do Sul, a atleta paralímpica de taekwondo Maria Eduarda Stumpf, 19 anos, está na delegação brasileira dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago do Chile, que começam nesta sexta-feira (17) e prossegue até o dia 26. Essa é a sua primeira participação no evento.

Ela disputa a classe “K44” (na categoria até 52 quilos), destinada a atletas com amputação unilateral de braço no segmento entre o cotovelo até a mão, bem como indivíduos com dismelia unilateral, monoplegia, hemiplegia leve e diferença de tamanho entre uma perna e outra.

No caso de Maria Eduarda, a deficiência está relacionada a uma lesão sofrida no parto e que afetou o conjunto de nervos conhecido como “plexo-braquial”, responsável pela comunicação entre o braço e o cérebro, limitando assim os movimentos do membro.

Isso não impediu o interesse, desde cedo, por atividades como dança e natação. Em 2016, acabou atraída pelo taekwondo, esporte de combate inspirado em uma arte marcial de origem coreana. Passou a treinar e competir, até chegar à Associação Caxiense de Taekwondo, na Serra Gaúcha.

Nesta edição do torneio, o Brasil quer fazer história e manter sua hegemonia no quadro de medalhas, iniciada no Rio de Janeiro em 2007. A delegação do País é a maior da história, com 324 atletas de 17 modalidades, incluindo natação, ciclismo, futebol, judô, tiros com arco e esportivo, basquete, rúgbi, tênis em cadeira-de-rodas e o já mencionado taekwondo.

No mais recente Parapan, realizado em 2019 na cidade de Lima, capital do Peru, foram conquistadas 308 medalhas. Na lista estão 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze.

Padel

Também de Itaqui, Marcela Lopes de Souza foi convocada pela Confederação Brasileira de Padel (Cobrapa) para o 9º Panamericano de Padel Amador Livre. A competição continental do esporte com raquetes (semelhante ao tênis e jogado sempre em duplas) será realizada de 25 a 28 novembro na cidade turística de Cancún, litoral do México.

Com 5.995 pontos, a atleta é atualmente a terceira colocada no ranking nacional da categoria denominada “2ª Feminina”. No evento do fim do mês, porém, ela disputará pela categoria 3ª Feminina.

Nessa quinta-feira, Marcela foi recebida pelo prefeito de sua cidade, Leonardo Betin. Além do chefe do Executivo, estava presente a secretária municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Istely Valle, praticante da mesma modalidade.

(Marcello Campos)

