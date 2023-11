Porto Alegre Combate à corrupção nos setores público e privado é tema de seminário em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Evento será realizado na tarde desta sexta-feira no auditório do Ministério Público gaúcho. (Foto: EBC)

A Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Rio Grande do Sul (Rede RS) promove nesta sexta-feira (17) em Porto Alegre um seminário alusivo ao Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado no dia 9 de dezembro. No foco está o compartilhamento de ações desenvolvidas por órgãos de controle e estimular debates sobre o tema nos setores público e privado.

O evento tem como local o auditório do Ministério Público gaúcho, localizado na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto nº 80 (3º andar), bairro Praia de Belas. Horário: 13h30min às 17h.

Um dos pontos-altos da programação do seminário é a palestra “Cultura de integridade: educando no presente para mudar o futuro”, sob o comando de um dos maiores especialistas brasileiros no tema: Marcelo Zenkner.

Dentre suas experiências profissionais está a de promotor de Justiça e secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, pioneiro nacional na implementação de uma lei anticorrupção empresarial. Foi, ainda, diretor-executivo de Governança e Compliance da Petrobras.

Outro destaque é a apresentação do projeto “Escola Íntegra” e a premiação dos três alunos da rede estadual de ensino que venceram concurso de manifestações artísticas sobre o assunto. O primeiro colocado receberá R$ 2 mil, ao passo que para o segundo e terceiro colocados os valores são, respectiavamente, de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil.

Trata-s do primeiro concurso estadual sobre integridade destinado a alunos de escolas públicas e contou com 522 participantes. Criada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), a iniciativa se destina a difundir a cultura da ética e do combate às mais diversas formas de corrupção. Além do certame, abrange palestras sobre legalidade e moralidade no ambiente escolar, além de disponibilizar cartilhas educativas a professores e alunos.

O conta com o apoio da Secretaria Estadual da Fazenda, por intermédio da Cage e do Ministério Público do Rio Grande do Sul. As inscrições foram encerradas nessa quinta-feira (16) – em caso de dúvida, o site é rededecontrole.gov.br.

Programação

– 13h30min: credenciamento.

– 14h: abertura.

– 14h30min: palestra “Cultura de integridade: educando no presente para mudar o futuro.” Palestrante Marcelo Zenkner.

– 15h30min: premiação do projeto “Escola Íntegra”.

– 16h15min: palestra “Rede RS e a Melhoria da Gestão Pública”.

– 17h: encerramento.

(Marcello Campos)

