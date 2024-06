Rio Grande do Sul Atletas gaúchos afetados por enchentes recebem primeiro lote de cestas básicas do Estado

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ação foi realizada no Centro de Referência do Paradesporto Brasileiro, em Canoas. (Foto: Mauro Nascimento/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) do Rio Grande do Sul entregou nesta semana o primeiro lote de cestas básicas para atletas gaúchos atingidos pelas enchentes. A ação foi realizada em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), no Centro de Referência do Paradesporto Brasileiro, em processo de retomada de atividades após as enchentes.

Viabilizada em conjunto com o Ministério do Esporte e o Ministério de Desenvolvimento Social, a iniciativa “SOS Esporte RS” conta com inicialmente com 2 mil kits de alimentos, número que pode chegar a 5 mil. Atletas, paratletas e treinadores afetados pelas enchentes e vinculados às federações esportivas gaúchas poderão recebê-las.

“Essas primeiras cestas básicas foram destinadas a Canoas para apoiar os paratletas do Centro de Referência do Paradesporto Brasileiro que estão retomando as suas atividades”, explicou o titular da SEL, Danrlei de Deus. “Queremos fazer tudo que for possível pelos atletas gaúchos. É um momento de todos nós nos abraçarmos para reerguermos o nosso Rio Grande.”

Também representando a SEL, o diretor-geral Bruno Porto esteve em Canoas e participou da cerimônia. Ele disse que o projeto começou após o secretário Danrlei buscar apoio do Ministério do Esporte para auxiliar os atletas.

A iniciativa foi saudada por desportistas como o paratleta Adenilson “Tubarão” Duarte. Campeão e recordista mundial em natação, ele perdeu uma seletiva olímpica devido à impossibilidade de sair do município onde estava.

“Essa ajuda que a gente recebeu é fundamental”, agradeceu. “Precisarmos de uma boa dieta para suportar os treinos, mas os alimentos estão caros, então isso vai nos proporcionar algum suporte.”

A SEL é responsável pela identificação dos beneficiados – que devem se cadastrar por meio de formulário digital – e pela distribuição das cestas. A partir dos dados coletados, será feito um mapeamento das regiões mais atingidas e serão criados centros de distribuição no interior do Estado, com o auxílio das federações esportivas e secretarias municipais.

Em Porto Alegre, as entregas serão realizadas no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete). As datas serão divulgadas à medida que os formulários forem preenchidos. Saiba mais em estado.rs.gov.br.

Pix

Já no que se refere aos recursos angariados pelo governo do Rio Grande do Sul junto ao público no âmbito da ação “Pix SOS Rio Grande do Sul”, prossegue a distribuição do dinheiro para vítimas das enchentes. Nessa segunda (10) e terça, mais de 18,6 mil famílias receberam valores.

Já são R$ 37,214 milhões distribuídos. A primeira etapa foi iniciada na segunda quinzena de maio e a conclusão do processo está prevista para esta sexta-feira (14), alcançando assim as cerca de 25 mil famílias previstas no cronograma.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/atletas-gauchos-afetados-por-enchentes-recebem-primeiro-lote-de-cestas-basicas-do-estado/

Atletas gaúchos afetados por enchentes recebem primeiro lote de cestas básicas do Estado

2024-06-11