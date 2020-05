Futebol Atletas se unem por pedido de segurança no retorno do futebol

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

15 jogadores participaram da ação em vídeo Foto: (Reprodução/FENAPAF) Foto: (Reprodução/FENAPAF)

Jogadores de diversos times do futebol brasileiro se uniram para pedir uma voz mais atividade sobre as condições de trabalho. Por meio de um vídeo divulgado Federação Nacional de Atletas Profissionais (FENAPAF), a principal pedida no recado realizado por 15 atletas é pela segurança e a consulta antes da alteração de leis. Em meio à pandemia da Covid-19, alguns clube estão reiniciando os trabalhos, como os casos de Grêmio e Inter.

Pelas redes sociais, o zagueiro do Vasco Leandro Castan, um dos atletas participantes, divulgou o vídeo. Além dele, Réver e Victor (Atlético-MG), Fernando Prass (Ceará), Léo e Fabio (Cruzeiro), Alecsandro (CSA), Diego e Everton Ribeiro (Flamengo), Felipe Melo (Palmeiras), Nenê e Hudson (Fluminense), Fernando Henrique (Santo André), Bruno Alves (São Paulo), Marinho (Santos), participaram da ação. Assista ao vídeo abaixo:

Durante o vídeo, os atletas relatam as dificuldades da grande parcela de quem atua no futebol, à exceção da situação dos times de elite. “Temos diferentes diferentes realidades na nossa classe. A maioria só trabalha três meses por ano. 95% de nós recebe menos que dois salários mínimos”, diz um trecho do relatos.

Por fim, a mensagem é que os jogadores querem a volta do futebol, mas como segurança: “Nós também amamos e queremos voltar, somos todos pelo trabalho, mas precisamos pensar na saúde de todos nós.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

