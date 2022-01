Futebol Atlético de Madrid leva 2 gols, mas vira sobre o Valencia nos acréscimos do jogo e vence no campeonato espanhol

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

Atlético de Madrid recebeu o Valencia e o time colchonero venceu por 3 a 2 no Estádio Wanda Metropolitano, em uma virada espetacular. (Foto: Divulgação)

Aúpa, Atléti. No último sábado (22), pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebeu o Valencia e o time colchonero venceu por 3 a 2 no Estádio Wanda Metropolitano, em uma virada espetacular. Musah e Hugo Duro marcaram para os visitantes, mas Matheus Cunha, Correa e Hermoso viraram no fim.

Fora de casa, o Valencia abriu o placar aos 25 minutos em rápido contra-ataque. O português Gonçalo Guedes iniciou a jogada, tocou para Yunus Musah, que encarou a marcação e bateu no canto do goleiro Oblak para fazer o primeiro da partida no Wanda Metropolitano.

Ainda na etapa inicial, o Valencia conseguiu ampliar o marcador para ir para o intervalo vencendo por 2 a 0. Aos 44 minutos, Toni Lato entregou para Hugo Duro dentro da área e o camisa 19 bateu na saída do arqueiro colchonero para deixar o time dos Morcegos em vantagem confortável.

Dedo do técnico

Precisando do resultado, o Atlético de Madrid se lançou ao ataque no segundo tempo e o técnico Diego Simeone colocou o brasileiro Matheus Cunha. Em menos de dez minutos em campo, o camisa 19 aproveitou chance após cobrança de escanteio e mandou para o gol para diminuir.

Quando a vitória do Valencia parecia definida, o Atlético de Madrid foi valente e buscou a virada. Aos 44, Carrasco cruzou para Suárez, que dividiu com o goleiro. Correa pegou o rebote e empatou. Nos acréscimos, Matheus Cunha invadiu a área, bateu cruzado e a bola sobrou para Hermoso virar.

Barcelona

Já o Barcelona venceu o Alavés por 1 a 0 neste domingo (23), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida foi disputada no Estádio de Mendizorroza.

O brasileiro Daniel Alves, que vinha atuando como titular na equipe de Xavi, não saiu do banco de reservas. O americano Dest jogou na lateral-direita.

Truncado, o jogo teve poucas chances de gol. O cenário vinha se desenhando para mais uma partida decepcionante do Barcelona, que era pouco objetivo com a bola nos pés.

No entanto, o gol do Barça saiu aos 42 minutos do segundo tempo, com o meia Frenkie de Joong. O holandês recebeu um passe de Ferrán Torres na pequena área e apenas empurrou a bola para o fundo das redes.

Sequência

O Campeonato Espanhol agora será paralisado para a Data-Fifa e volta daqui a duas semanas. No dia 6 de fevereiro, o Atlético de Madrid tem duelo contra o Barcelona. Um dia antes, o Valencia enfrenta a Real Sociedad. Antes, porém, no dia 2, os valencianos encaram o Cádiz pela Copa do Rei. As informações são do site Lance.

