Geral Atmosfera cada vez mais instável pode trazer chuva e temporais isolados ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Há risco isoladamente de chuva forte e temporais de vento e granizo no RS neste sábado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma massa de ar quente e úmido cobre as latitudes médias da América do Sul e, com isso, favorece a instabilidade entre a Argentina, o Uruguai e o Sul do Brasil com chuva em diferentes pontos e risco de temporais isolados, assim como já se viu na quinta-feira (31) no Oeste do Rio Grande do Sul, segundo informações da MetSul Meteorologia.

Embora o sol tenha aparecido em grande parte do Estado nessa sexta-feira (1°), nuvens carregadas devem se formar em pontos do território gaúcho, em especial na Metade Oeste, com pancadas de chuva e risco de temporais localizados.

O sol chega a aparecer com nuvens em diversas cidades do Rio Grande do Sul neste sábado (2), mas o tempo não vai estar firme. O ar quente e úmido que cobre o território gaúcho traz instabilidade. Por isso, até o fim do dia chove em muitas áreas do Estado, apesar de que as precipitações serão irregulares e mal distribuídas.

Em alguns pontos, a chuva já chega de manhã. Na maioria das localidades, da tarde para a noite, após horas de sol e nuvens. Há risco isoladamente de chuva forte e temporais de vento e granizo. O tempo estará quente e abafado com máximas ao redor dos 30ºC em vários pontos.

O Rio Grande do Sul vai ter um domingo (3) de tempo instável. Muitas nuvens são previstas no decorrer do dia e chove em grande número de cidades ao longo do dia, em diversas áreas já durante a manhã.

Apesar da instabilidade, haverá pontos com aberturas de sol. Massa de ar quente e úmido tropical que favorece a instabilidade proporciona sensação ainda de abafamento com tempo quente em diferentes pontos. Segue o risco de chuva forte e de temporais em pontos isolados.

“Enfatizamos que os modelos numéricos nesta época do ano têm dificuldade para apontar volumes altos que são muito localizados e ocorrem por pancadas intensas ou temporais em pontos isolados”, informou a MetSul Meteorologia.

A combinação de umidade mais elevada com temperatura alta proporciona que as condições se tornem propícias para a ocorrência de temporais isolados de chuva torrencial com elevados volumes em curto intervalo, vento forte e granizo nesta época do ano.

Estes temporais se dão principalmente da tarde para a noite, quando se formam nuvens de grande desenvolvimento vertical pelo aquecimento diurno que gera movimentos convectivos (ar ascendente) na atmosfera. A convecção forma nuvens do tipo Torre Cumulus (TCu) e Cumulonimbus (Cb) que causam os temporais localizados e não raro muitíssimo isolados.

Localmente, alguns destes temporais podem ser fortes a severos mesmo com risco de danos. Quanto mais quente e atmosfera e menor a pressão atmosférica, maior é o potencial para haja a formação de nuvens muito carregadas e mais alta a probabilidade de temporais localizados de maior severidade. O ar quente e a umidade são os combustíveis para tempo severo e dias de calor mais intenso apresentam maior probabilidade de tempestades se a atmosfera não estiver muito seca. As informações são da MetSul Meteorologia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/atmosfera-cada-vez-mais-instavel-pode-trazer-chuva-e-temporais-isolados-ao-rio-grande-do-sul/

Atmosfera cada vez mais instável pode trazer chuva e temporais isolados ao Rio Grande do Sul

2024-11-01