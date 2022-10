Política “Atrase o salário dos professores. Demita metade”, diz áudio atribuído a Luciano Hang

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Luciano Hang se defendeu e afirmou que a reunião com Paulo Eli tinha como objetivo evitar que o estado aumentasse o imposto sobre o setor têxtil. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato do PT ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, veiculou no horário eleitoral deste sábado um áudio atribuído a Luciano Hang, donas das Lojas Havan, no qual o empresário bolsonarista propõe que o secretário de Fazenda do estado, Paulo Eli, atrase salários e demita metade dos professores.

Na gravação, de 2018, Hang se irrita ao ser cobrado pelo secretário para que pague os impostos devidos por suas lojas para que ele possa cumprir os compromissos do estado com os servidores.

“Eu tenho que pagar o salário dos professores. Eu tô na iminência de atrasar salário. Eu quero o imposto das lojas”, cobra o secretário, que recebe como resposta de Hang: “Atrase o salário dos professores. Demita metade. Demita metade dos diabo dos professor (sic). Vocês tão pensando só no imposto de vocês pra pagar o diabo dos professor. Demite a metade!”

Segundo a campanha do petista, Hang e outros empresários apoiam seu adversário na disputa ao governo no segundo turno, Jorginho Mello, do PL, partido de Jair Bolsonaro, para obter vantagens do estado, como o não pagamento de impostos.

Em suas redes, Luciano Hang se defendeu e afirmou que a reunião com Paulo Eli tinha como objetivo evitar que o estado aumentasse o imposto sobre o setor têxtil, e não buscar benefícios à sua empresa.

“A indústria têxtil de SC é a maior do Brasil, e o governo usava o pretexto de que o aumento era para pagar salários. Mas deram um jeito. Não deixaram de pagar o salário de ninguém. Estavam querendo ter argumentos para que aceitássemos um aumento de impostos”, disse. “Santa Catarina se tornou mais competitiva e gerou mais de 200 mil empregos (com a alíquota mais baixa). Só Brusque tinge 50 milhões de quilos de malha por mês. Temos confecção para todas as grandes magazines do Brasil. Com o aumento, seria mais caro produzir aqui do que em todos os outros estados”.

Filho de operários da indústria têxtil, Luciano Hang nasceu em Brusque, Santa Catarina, com ascendência alemã e italiana. O empresário é co-fundador e proprietário da Havan, uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política