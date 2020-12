Variedades Atriz que entrou para Família Real antes de Meghan Markle diz ter sido recebida de “braços abertos”

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Sophie Winkleman e o marido, Lord Frederick Windsor, compareceram ao casamento da Princesa Eugenie, em 2018. (Foto: Getty Images)

A atriz inglesa Sophie Winkleman disse ter sido recebida de “braços abertos” pelos membros da Família Real Britânica. Hoje aos 40 anos e ex-estrela da série ‘Two and a Half Men’, a esposa do Lord Frederick Windsor entrou para a realeza em 2009, dez anos antes do casamento da atriz Meghan Markle com o Príncipe Harry.

“Eu fui incrivelmente bem-recebida, com os braços abertos, por todos eles”, disse Winkleman. “Nunca tive qualquer experiência negativa”.

Sophie tem dois filhos com Frederick Windsor, atualmente o 49º nome na linha sucessória do trono britânico. Analista financeiro, ele é filho do Príncipe Michael, primo da Rainha Elizabeth 2ª. A atriz também tem no currículo o filme ‘As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa’ (2005) e uma participação na série ‘CSI’.

“Eles nunca me impediram de fazer qualquer coisa, mesmo se eu quisesse fazer algum papel mais ousado”, insistiu a atriz. “Todos eles sempre cuidaram de mim”.

Winkleman também lembrou na entrevista de alguns de seus poucos encontros com Markle em solo britânico: “Nos encontramos algumas vezes por aqui, não o suficiente para nos conhecermos bem, mas ela tem um foco e uma energia admiráveis”.

Ex-estrela da série ‘Suits’, Meghan Markle se casou com o Príncipe Harry em maio de 2018. Em meio aos boatos sobre as tensões entre ela e a família do marido, Markle e Harry anunciaram suas renúncias às funções na realeza em janeiro de 2020. Eles moram atualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o filho Archie, de 1 ano.

