Moda Chega ao Rio Grande do Sul “Águas do Brasil”

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cada estampa é exclusiva e desenvolvida a partir de um tema relacionado à natureza Foto: Divulgação Cada estampa é exclusiva e desenvolvida a partir de um tema relacionado à natureza. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Fundada em 2017 na Itália, na cidade de Milão, a marca Águas do Brasil agora chega no Rio Grande do Sul. A marca procura disponibilizar e expandir o padrão de beleza dos biquínis brasileiros pelas águas do mundo, sendo assim uma marca italiana com produção no Brasil.

Criada pelas gaúchas Fernanda Rigon e Beatriz Lanfredi, ambas ex-modelos com vasta experiência no mundo da moda, elas estão atentas nas tendências da moda praia que circulam nos litorais dos quatro cantos da terra.

Apaixonadas por moda e trabalhando desde cedo como modelo por todos os continentes, as sócias gaúchas colocaram em prática o que aprenderam no mundo fashion.

E têm como prioridade expandir a marca Águas do Brasil por todo o mundo, dando a possibilidade às mulheres de conhecerem as modelagens de biquínis brasileiros e estampas coloridas por onde estiverem.

A combinação de trabalho, criatividade e elegância resulta em produtos com uma identidade única. Cada estampa é exclusiva e desenvolvida a partir de um tema relacionado à natureza, a fim de promover a conscientização sobre a preservação do meio ambiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Moda