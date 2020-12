Dicas de O Sul Ballet Vera Bublitz apresenta espetáculo Coppélia em drive-in

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Serão quatro sessões no domingo, 13 de dezembro, no POA Drive-in Show Foto: Daniel Martins/Divulgação Serão quatro sessões no domingo, 13 de dezembro, no POA Drive-in Show. (Foto: Daniel Martins/Divulgação) Foto: Daniel Martins/Divulgação

A dança não pode parar. E, este ano, a escola de dança de Porto Alegre, o Ballet Vera Bublitz, apresenta um espetáculo de repertório clássico em um formato inovador.

É a primeira vez que Coppélia será montada em um drive-in e também a primeira experiência do gênero para a instituição nos seus mais de 40 anos de existência. Serão quatro apresentações, às 10h30, às 16h30, às 19h e às 21h no POA Drive-in Show, localizado no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1365, Praia de Belas. O som será transmitido pelo rádio do carro e o público poderá assistir a apresentação pelo palco e em dois telões nas laterais.

Inovação e história se encontram nesse espetáculo. Coppélia faz parte de um dos momentos mais memoráveis da trajetória do Ballet Vera Bublitz. Esse ballet tão tradicional e conhecido teve o ícone mundial da dança Fernando Bujones em sua primeira apresentação aqui conosco em 1989, no Teatro Leopoldina. E, agora em um drive in, serão quatro apresentações, duas apresentadas pelo grupo infanto-juvenil, às 10h30 e às 19h, e outras duas com os bailarinos juvenis pré-profissionais, às 16h30 e às 21h.

Com apenas 10 anos, a grande revelação Julinha Xavier encantará no papel principal, interpretando Swanilda, ao lado de Patrick Bublitz, da terceira geração de bailarinos da família. No grupo pré-profissional, o papel da boneca será interpretado pela bela Nicole Ziegelmann, de 16 anos, que se prepara para os palcos internacionais. “As bailarinas são talentos que começaram conosco quanto tinham apenas dois anos”, relata, com orgulho, a diretora Vera Bublitz.

Ao todo, cerca de 130 bailarinos de todas as idades vão se revezar nas apresentações ensaiadas seguindo todos os protocolos de distanciamento, higiene e uso de máscaras. Do grupo, fazem parte bailarinas e bailarinos premiados no Brasil e no exterior e iniciantes, dando os primeiros passos na dança.

O figurino, especialmente montado para o espetáculo, vai receber um adereço exclusivo adequado para o momento, com uma máscara de proteção estampada com uma boca, para que o sorriso das bailarinas continue em evidência.

“As crianças e jovens sentem necessidade de dançar, de ir para um palco, de sentir que a vida continua, apesar das dificuldades deste ano. E um espetáculo tradicional, de um jeito tão diferente e inovador, é uma forma de proporcionar isso a eles e a todos que os assistirem”, destaca.

Coppélia

O espetáculo Coppélia é um balé cômico-sentimental com coreografia original de Arthur Saint-Léon, com libreto de Charles Nuitter, e música de Léo Delibes. Baseia-se em um conto fantástico E.T.A Hoffmann intitulado “Dear Sandmann” (“O homem de Areia”), publicado em 1815.

O balé estreou em 25 de maio de 1870 na Ópera de Paris. Foi o primeiro balé clássico a incluir danças folclóricas como czardas, mazurcas e polcas, dando cor local e realismo à ação. No Brasil, estreou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 9 de maio de 1918, apresentado pela companhia de Ana Pavlova.

SERVIÇO

Data: domingo, 13 de dezembro de 2020

Horários: 10h30, 16h30, 19h, 21h

Local: POA Drive-in Show (Estacionamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na avenida Padre Cacique, 1365, Praia de Belas)

Capacidade: 200 veículos

Ingressos disponíveis:

Sede Corte Real

R. Cel. Corte Real, 227

Petrópolis – Porto Alegre

Telefone: (51) 3333-3357

Whatsapp: (51) 98590-0618

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul