Variedades Família de Joe Alwyn não nega casamento do ator com Taylor Swift e rumores aumentam

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

A cantora e o ator britânico estão juntos desde 2016. (Foto: Reprodução)

Depois de os fãs ficarem em polvorosa com a hipótese de que Taylor Swift já teria trocado alianças com seu namorado, o ator Joe Alwyn, por causa de uma foto em que ela aparece com um vestido rendado e uma tiara de flores brancas – a imagem é parte do videoclipe para a música “Willow” – agora, então, os fãs parecem ter mais motivos para a desconfiança.

A família de Joe Alwyn alimentou os rumores de que o ator se casou secretamente com Taylor. O Daily Mail relatou que, quando abordou a família de Joe para comentar sobre o boato de casamento, eles não negaram e simplesmente disseram à publicação: “Sinto muito, não vou dizer nada”.

Na última quinta-feira (11), Taylor anunciou que lançaria, na sexta (12), seu nono álbum de estúdio, “Evermore”, além do videoclipe do single principal “Willow”. Em uma foto do vídeo, a cantora usa um delicado vestido de renda marfim com uma coroa de flores branca. Os fãs ficaram convencidos de que o visual parecia um vestido de noiva e seria uma dica de que ela teria se casado com Joe. Taylor e ator britânico namoram desde 2016.

