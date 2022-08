Cláudio Humberto Atual governo já gerou mais empregos que Dilma

Por Cláudio Humberto | 23 de agosto de 2022

(Foto: Divulgação)

Entre janeiro de 2019 e junho deste ano, já foram gerados cerca de 4,5 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil, e a expectativa na área econômica é que, com a divulgação dos números de julho, esse desempenho supere todo o primeiro mandato do governo Dilma (PT), quando não houve pandemia, tampouco uma guerra com reflexos no preço dos combustíveis, e a crise econômica não deveria se comparar àquela decorrente da paralisia provocada pela covid.

Resumo da obra

Nos cinco anos e quatro meses de Dilma à frente do Planalto, foram apenas 3,2 milhões de vagas, número atingido por Bolsonaro em 2021.

Pandemia petista

Segundo dados do Caged, Dilma gerou 1,9 milhão de empregos logo no primeiro ano, mas foi ladeira abaixo e fechou quase todas em 2015.

Carteira assinada

Foi em 2021 o recorde de geração de 2,7 milhões de empregos, o que pode se repetir este ano e fazer o total se aproximar dos 6 milhões.

Expectativa

Apesar da desastrosa política econômica e do fraco desempenho na geração de empregos, Dilma acabaria reeleita.

Gasolina cai 37%: é o preço mais baixo desde 2021

Enquanto muitos duvidaram da eficácia e até atuaram contra a redução do ICMS pensando no ano eleitoral em vez do bem-estar da população, o preço da gasolina na bomba desabou até 37%. Apenas dois meses depois da aprovação da lei, o valor do litro caiu de R$7,89 para R$4,97, caso de Brasília, replicando o que ocorre em diversas partes do país e levando o preço na bomba ao menor patamar desde o início de 2021.

Panorama nacional

O preço médio da gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), caiu 26,9%, praticamente R$2 entre 22 de junho e 22 de agosto.

Outro benefício

A redução dos combustíveis ajuda a manter a economia aquecida, com as pessoas usando em outras coisas o dinheiro economizado no posto.

Fatos não mentem

Antes da redução do ICMS, economistas e analistas previam a inflação oficial (IPCA) fechando o ano em 8,5%. Análise de ontem fala em 6,8%.

Fracasso da crítica

Foi lembrada a máxima de Rubens Ricúpero, ex-ministro de Itamar, sobre “o que é ruim a gente esconde”, no constrangedor esforço da mídia para esconder a frase de Lula sobre “bater em mulher”.

Fracasso de público

O número decepcionante de pessoas no comício de Lula do Vale do Anhangabaú, São Paulo, no fim de semana, fez lembrar campanhas mais animadas de candidatos a prefeito de cidades de médio porte.

Média sobe

Dois “agregadores” de pesquisas eleitorais, Estadão e Poder360 apontam que Jair Bolsonaro (PL) registra sua maior intenção de voto desde 2021: 33% e 36% respectivamente. Lula (PT) tem 45% nos dois.

Brasil verde

A ratificação brasileira do Protocolo de Quito completa 20 anos nesta terça (23). O Brasil assinou o texto em 1998, ao contrário dos EUA do “progressista” Joe Biden, que sequer assinou o acordo climático.

Caos na educação

Lockdowns ainda preocupam professores e só 11% acreditam que os alunos aprenderão o previsto este ano. Pesquisa do Instituto Peninsula revelou que eles atribuem isso a apenas 6 meses de aulas presenciais.

Peneira

A cláusula de desempenho de partidos exige, a partir deste ano, um mínimo de 11 deputados federais ou 2% dos votos para a Câmara, em pelo menos 9 estados, para garantir o fundão eleitoral para a sigla.

Grande demais

Em menos de uma semana, o PDT de Ciro protocolou duas ações para impedir que o presidente Jair Bolsonaro seja candidato, este ano. Se tivesse menos deputados na Câmara, talvez o PDT emplacasse…

Expansão econômica

O consumo de energia aumentou 2,6% em julho no Brasil. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o avanço foi puxado por aumento da demanda na indústria e grandes empresas.

Pensando bem…

…após receber denúncia do PT sobre “campanha durante horário de trabalho, o TCU deveria responder com a pergunta: “E beber, pode?”

PODER SEM PUDOR

Meu mundo é a província

Certa vez disseram ao mineiro Benedito Valadares que o jornal Correio da Manhã havia publicado um artigo com pesadas críticas, segundo contou Jose Flávio Abelha em seu livro “A Mineirice”. “E daí?”, desdenhou Valadares. “E daí, senador, é que o senhor foi muito atacado. Uma tentativa de desmoralizá-lo. Um despautério!”, insistiu o bajulador.” O político deu de ombros: “Não tem importância. Em Pará de Minas esse jornal só tem um assinante. E ele é meu compadre…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

