Cláudio Humberto Hang: “Se Bolsonaro vencerá, golpe para quê?”

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A fragilidade do poder. (Foto: Enio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O empresário Luciano Hang reafirmou na noite desta terça (23) sua certeza de que Jair Bolsonaro (PL) “vencerá no primeiro turno” e por isso considera absurda a acusação que o tornou alvo de operação ordenada por Alexandre de Moraes, com base em nota de um site. Hang alega que, certo da vitória de Bolsonaro, “então, golpe para quê?” Ele comparou o grupo no Whatsapp a uma “conversa de botequim”, onde alguns se sentem à vontade para falar o que vem à cabeça.

Atentado à liberdade

A operação do xerife Moraes foi criticada por Marco Aurélio, ministro aposentado, que a considerou um atentado à liberdade de expressão.

Querem pegar?

Por isso Luciano Hang perguntou durante entrevista à TV Jovem Pan. “Será que querem me calar, querem pegar o Véio da Havan?”

Querem pegar, sim

Em seu caso, houve a recomendação de vasculhar seus endereços residencial e comercial e até mesmo sua “casa de veraneio”.

Cerco total

Em suas mensagens, Hang não se refere a golpe e sim a petistas “vagabundos”. Mas havia ordens específicas contra ele.

Vantagem de Bolsonaro em SP cresce desde maio

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (23) aponta que Jair Bolsonaro (PT) lidera as intenções de voto para presidente, em São Paulo, com 40,3% contra 35,5% do candidato petista Lula. A diferença (4,8 pontos) entre os dois candidatos no maior colégio eleitoral do País é a maior desde maio, quando Bolsonaro tinha 35,8%, e supera a margem de erro de 2,3 pontos do levantamento.

Limitado

Enquanto o ex-presidente Lula bateu no teto e se encontra preso na margem de erro, a disparada de Bolsonaro assusta a campanha do PT.

Até tu?

Ciro ganhou 2,2% desde maio, subindo de 5,4% para 7,6%, e ganhou mais terreno que Lula, que cresceu só 0,6% para os atuais 35,5%.

Dados

O Paraná Pesquisas ouviu – pessoalmente – 1.880 eleitores entre 18 e 22 de agosto, em 78 municípios paulistas. Registro nº BR-03203/22.

Invasão de privacidade

O cientista político Fernando Shuller ficou impressionado com a investida de Alexandre de Moraes contra empresários, destacando a “invasão do espaço privado” de uma conversa entre cidadãos.

Direitos no lixo

Além de considerar a ação contra empresários um atentado à liberdade de expressão, o ministro Marco Aurélio ainda apontou o fato de que eles não têm foto privilegiado e não podem ser processados no STF.

Tchau com precisão

Há apenas seis anos, o então presidente Michel Temer previa 61 votos contrários à petista Dilma na última etapa do impeachment, no Senado, dali a alguns dias. O impeachment acabou aprovado por 61 a 20.

Povo longe de casa

Em outra ação para reduzir a festa do bicentenário da independência, a Câmara decidiu proibir visitas à Casa do Povo durante toda a semana de 2 a 9 de setembro alegando “razões de segurança”.

Novo normal

A Rússia invadiu a Ucrânia e por algum tempo pessoas se indignaram em maior profusão nas redes sociais, mas, hoje, seis meses depois, o “ciclo” da notícia parece ter se encerrado e as mortes “normalizadas”.

Economia interligada

A queda pela 8ª semana seguida da previsão de inflação coincide com o corte do ICMS dos combustíveis. Para o senador Carlos Portinho, o dinheiro será gasto em outros itens e não terá queda de arrecadação.

Qual foi pior?

No Datafolha de 22 de agosto de 2018 (registro BR 04023/18), que até previu vitória do então presidiário petista Lula com 39% no 1º turno, cravou 8% para Marina Silva (Rede). Ela acabou com 1% dos votos.

Tem muito

Até ontem (23), a Justiça Eleitoral já registrava 28.707 candidaturas para a disputa de 2022, mas apenas 1.748 já foram aprovadas. Outras 26.725 aguardam julgamento e 234 já foram consideradas inaptas.

Pensando bem…

…nos últimos anos, nem batidas da PF na casa de empresários têm a ver com corrupção e roubo de dinheiro público.

PODER SEM PUDOR

A fragilidade do poder

O país estava confuso, com as notícias desencontradas sobre o golpe militar, naquele 31 de março de 1964. Havia rumores sobre a fuga do presidente João Goulart para o Uruguai. No Palácio do Planalto, reinava o caos. Toca o telefone e o jornalista Otacílio Lopes atende. “O presidente João Goulart está?” O jornalista respondeu: “Ele não trabalha mais aqui.” Assistindo à cena, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili, finalmente se deu conta que era ele o presidente da República.

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto