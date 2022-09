Porto Alegre Atualização do TRI Escolar prossegue nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Prevista para encerrar nesta quinta-feira, força-tarefa foi prorrogada devido a problemas técnicos na sede disponível no centro da cidade

A prefeitura abre nesta sexta-feira (16) os dois pontos disponíveis para a atualização do Cartão TRI Escolar. A força-tarefa prevista para encerrar nesta quinta-feira (15) foi prorrogada devido a problemas técnicos ocorridos que impossibilitaram que o procedimento fosse realizado nesta quinta-feira na sede disponível no Centro da Capital.

Para realizar a atualização, o aluno, pai ou responsável deve comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Educação (rua dos Andradas, 686) ou ao Posto de Atendimento do Terminal Triângulo (avenida Assis Brasil, s/n). O atendimento acontece das 8h às 17h30, sem fechar ao meio-dia. Precisam realizar o procedimento os estudantes que fizeram a primeira via do cartão junto a sua entidade estudantil até o dia 15 de julho.

“Desde o dia 3 de agosto reforçamos a importância para que todos pudessem se antecipar e ter todo o conforto e tranquilidade para realizar o procedimento que é bastante rápido e garante que o desconto no transporte coletivo de 25%, 50%, 75% e 100% aos estudantes”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Benefício

A atualização do cartão para os novos descontos não substitui a renovação. O estudante que ainda não renovou o TRI, deve ir até a entidade estudantil que o representa para fornecer documentos e saber em qual faixa de desconto se enquadra. Após a aprovação e liberação pela EPTC, e com o cartão devidamente habilitado para os novos descontos, o estudante estará apto a fazer a compra dos créditos. A recarga pode ser feita nos postos do TRI, pelo site www.tripoa.net.br ou pelo app do cartão, disponível na Play Store e App Store.

Perfis e descontos disponíveis:

– Estudantes do Ensino Fundamental com renda familiar per capita de até R$ 1.650 recebem 100% de isenção na primeira viagem; alunos dos ensinos Médio e Técnico com ganhos de até R$ 1.650 recebem 75% e os de cursos profissionalizantes, graduação e preparatório, também com proventos de até R$ 1.650, ficam com 50%;

– Isenção de 50% para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, graduação e preparatório que comprovem renda familiar per capita entre R$ 1.650 e R$ 1.925;

– Isenção de 25% para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, graduação e preparatório que comprovem renda familiar per capita entre R$ 1.925 e R$ 2.200.

