Audiência Pública do Plano Diretor Sustentável discute futuro urbano de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Evento será realizado no Auditório Araújo Vianna no dia 9 de agosto Foto: Fabricio Gonçalves/DEFESA CIVIL PMPA Porto Alegre, RS - 16/06/2021: Vista aérea Parque Farroupilha (Redenção). Foto: Fabricio Gonçalves/DEFESA CIVIL PMPA Foto: Fabricio Gonçalves/DEFESA CIVIL PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, prepara a realização da Audiência Pública do Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS). O evento acontecerá no sábado, dia 9 de agosto de 2025, às 10h, no Auditório Araújo Vianna, no Parque Farroupilha, 68 – Bairro Farroupilha.

Até o momento, a audiência já registra 1.029 inscritos, com capacidade para receber até três mil participantes. As inscrições permanecem abertas até o dia 8 de agosto, por meio do site oficial da revisão do Plano Diretor: prefeitura.poa.br/planodiretor. Além disso, contribuições podem ser enviadas pela internet até a mesma data.

A programação do evento inicia às 9h com credenciamento, seguida pela abertura oficial às 10h, apresentação das regras da audiência às 10h45 e exposição técnica do Plano Diretor às 11h. Após o intervalo para o almoço, às 13h, o público poderá manifestar-se oralmente a partir das 14h. O encerramento está previsto para as 17h30.

Para garantir a segurança e o bom andamento da audiência, serão proibidos instrumentos barulhentos, bebidas alcoólicas e alimentos não autorizados. Serão permitidos garrafas de água, chimarrão, frutas e barras de lanche individual, além de faixas e cartazes sem mastros ou estruturas rígidas. A prefeitura disponibilizará água mineral e os bares do auditório estarão em funcionamento.

A audiência marca o encerramento de um processo participativo que teve início em 2019 e envolveu mais de 6 mil participações em oficinas, exposições, consultas públicas e reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA). Após a audiência, a proposta seguirá para análise na Câmara de Vereadores.

Todos os documentos relacionados ao Plano Diretor estão disponíveis no site: prefeitura.poa.br/planodiretor.

