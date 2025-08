Acontece MBL reúne assinaturas suficientes para fundar Partido Missão

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Se aprovado pelo TSE, o Missão lançará nominatas para deputados estaduais e federais em 2026 Foto: O Sul Foto: O Sul

O partido Missão, idealizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL), está em processo de formação e busca registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para participar das eleições de 2026. A legenda já coletou as 547 mil assinaturas necessárias, número mínimo exigido pelo TSE, para dar seguimento à sua fundação.

Após o julgamento no TSE, o novo partido poderá lançar oficialmente suas candidaturas. “Pretendemos lançar candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, além de nominatas para deputados estaduais e federais nas eleições de 2026”, adiantou Jota Júnior, coordenador estadual do MBL e membro fundador do Missão, durante visita à sede da Rede Pampa, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (1º). Entre os principais nomes da legenda em nível nacional estão o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) e o deputado estadual paulista Guto Zacarias (União Brasil), ambos ligados ao MBL. Caso seja aprovado, o Missão será o 30º partido registrado no Brasil.

Segundo Jota, a sigla busca se diferenciar do cenário político atual. “Somos um partido de direita, mas buscamos um novo modelo de organização política, combatendo a idolatria do bolsonarismo”, afirmou. Entre as bandeiras defendidas, ele destacou a segurança pública. “Vamos trabalhar para enfrentar o crime organizado e o tráfico de drogas. Zelar pela segurança do nosso estado e do país será nossa principal pauta.”

Com otimismo, Jota disse esperar que o partido esteja apto a disputar o pleito em breve. “Se tudo der certo, após o julgamento do TSE, em janeiro do próximo ano, já estaremos aptos a concorrer”, afirmou. Ele divulgou ainda a abertura de um canal interativo para interessados em se candidatar pelo Missão. “Quem tiver interesse em ingressar no partido pode fazer a sua inscrição em nosso portal.” O acesso é pelo site candidatos.partidomissao.com.

2025-08-01