Acontece Ciclo de Conscientização do SindiTabaco completa 15 anos com quase 40 mil pessoas impactadas no Sul do País

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

A programação manteve o formato já consolidado das últimas edições. Foto: Junio Nunes

O Ciclo de Conscientização sobre saúde e segurança do produtor e proteção da criança e do adolescente, promovido pelo SindiTabaco e empresas associadas, com apoio da Afubra, encerrou sua décima quinta edição na última semana com um saldo total de 38 mil pessoas impactadas, abrangendo mais de 70 municípios da Região Sul do País.

Em 2025, os seminários foram realizados em seis municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e reuniram 2.150 participantes, entre produtores de tabaco, agentes de saúde, educadores, conselheiros tutelares e lideranças locais.

A agenda teve início nos dias 22 e 23 de julho, em Gramado Xavier e Vale do Sol, no Rio Grande do Sul, que juntos reuniram 880 participantes. Na semana seguinte, o ciclo seguiu para os municípios de Ipiranga e Imbituva, no Paraná, e Irineópolis e Mafra, em Santa Catarina. As quatro cidades somaram 1.270 participantes.

A programação manteve o formato já consolidado das últimas edições, com a participação da Companhia de Teatro Espaço Camarim, que transforma conteúdo técnico em informação acessível.

“A assistência técnica gratuita, uma das garantias do Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT), é uma grande aliada na conscientização. Ela é complementada com a distribuição de materiais impressos, veiculação de campanhas de mídia e a realização de seminários como estes que realizamos anualmente. É um longo trabalho, que tem surtido efeito”, comenta Valmor Thesing, presidente do SindiTabaco.

Pesquisa realizada em 2023 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Centro de Estudos e Pesquisas em Administração (CEPA/UFRGS), revelou que 95% dos produtores já fizeram cursos sobre manuseio seguro de agrotóxicos e 98% se dizem bem informados sobre as técnicas de colheita segura do tabaco.

Seguindo recomendações da OIT, o Brasil regulamentou por meio do decreto 6481/2008 duas convenções internacionais, colocando o tabaco na lista de formas de trabalho proibidas para menores de 18 anos.

Assim, toda atividade realizada por crianças e adolescentes que substitui a mão de obra de um adulto, pode ser considerada trabalho infantil.

As empresas associadas ao SindiTabaco solicitam, a cada nova safra, o comprovante de matrícula escolar no período da assinatura do contrato de comercialização de safra e o comprovante de frequência ao final de cada ano letivo.

De forma bem-humorada, o Dr. Nikotino reforça as orientações para a colheita segura e o manejo seguro de agrotóxicos. Durante a colheita, os produtores são orientados a sempre usar luvas impermeáveis, evitar colher o tabaco quando as folhas estiverem molhadas pela chuva ou orvalho, bem como dar preferência aos horários menos quentes do dia.

Eles também têm à disposição uma vestimenta específica, com eficácia comprovada e certificada pelos órgãos competentes. Com relação ao manejo seguro de agrotóxicos, conheça algumas das orientações repassadas durante os eventos:

– Manter o pulverizador em perfeitas condições de uso e sem vazamentos, inspecionando-o antes da sua utilização.

– Não permitir a aplicação de agrotóxicos por pessoas menores de 18 anos, maiores de 60 anos e gestantes.

– Armazenar os agrotóxicos em armário feito de alvenaria ou metal, chaveado e destinado somente para esse fim. O acesso a esses produtos deve ser restrito a trabalhadores orientados a manuseá-los.

– Realizar a tríplice lavagem da embalagem durante o preparo da calda, utilizando o EPI.

– Não reutilizar embalagens vazias de agrotóxicos para qualquer fim.

