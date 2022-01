Geral Aumenta a cooperação entre os Estados Unidos e o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

Secretários tiveram uma reunião híbrida de trabalho com o cônsul-geral dos Estados Unidos no RS, Shane Christensen. (Foto: SPGG-RS)

A Secretaria de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, participou, na última semana, de uma reunião híbrida na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS, liderada pelo secretário Cláudio Gastal e com a participação do Secretário Edson Brum, do Desenvolvimento Econômico, e suas respectivas assessorias. O encontro de trabalho com o cônsul-geral dos Estados Unidos no RS, Shane Christensen, foi um desdobramento do MoU (Memorando de Entendimento), assinado em junho de 2021, entre o governador gaúcho Eduardo Leite e o embaixador Todd Chapman.

Os EUA querem intensificar a colaboração em diversas áreas, como comércio e investimento, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, agricultura, educação, direitos humanos, gestão e segurança pública, inclusive com troca de conhecimento e intercâmbio de pessoal.

No último dia 11, o governador Eduardo Leite havia participado de uma videoconferência com o encarregado de negócios da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff, e com o cônsul-geral Shane Christensen.

Durante a reunião, foram abordados temas relacionados ao aprofundamento da integração nas áreas de economia, meio ambiente, segurança pública, tecnologia e educação. Na videoconferência, foram analisados os avanços nos projetos de colaboração e apresentado um calendário com ações e atividades propostas já para o primeiro semestre de 2022, incluindo eventos ligados à preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, tecnologia e inovação, segurança pública e educação.

Christensen abordou a universalidade da inclusão social e ressaltou que a cooperação com o RS também envolverá intercâmbios educacionais e esforços para que os compromissos climáticos sejam alcançados, com base na cooperação ambiental compartilhada.

À época, Leite destacou temas em que a troca com os Estados Unidos deve se intensificar em 2022. “Há muita sinergia entre o Rio Grande do Sul e os Estados Unidos no entendimento sobre o meio ambiente, por exemplo”, disse. “Nossas metas também devem se debruçar sobre a cooperação econômica, especialmente na área de tecnologia. E na operação de segurança tivemos um bom intercâmbio através de seminários e palestras em que as experiências americanas foram trazidas para as nossas equipes. Queremos intensificar essa parceria, principalmente para tecnologias aplicadas à segurança.”

Já Koneff afirmou na ocasião que o Rio Grande do Sul se destaca entre os governos subnacionais ao citar o compromisso do Estado com iniciativas como a produção de hidrogênio verde e a liderança do governador Eduardo Leite na gestão da pandemia de covid-19 e no estímulo à inovação. “É um importante engajamento subnacional e progredimos muito desde a assinatura do memorando. Podemos ir longe trabalhando juntos, especialmente nas áreas de segurança, nas parcerias econômicas e culturais e no crescimento do ecossistema de inovação que o governador está promovendo no Estado”, disse.

Acompanharam a reunião do dia 11 os secretários de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb, de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

