Mundo Aumenta o número de mortos no terremoto no Mar Egeu

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Maior número de vítimas está em cidade na Turquia. Tremor chegou a ser sentido em Istambul, a maior cidade do país

Subiu para 51 o número de mortos no terremoto de magnitude 7 no Mar Egeu que atingiu a Turquia e a Grécia na sexta-feira (30), segundo as autoridades locais.

As autoridades turcas anunciaram 49 mortes na cidade costeira de Izmir, enquanto dois adolescentes morreram na ilha grega de Samos. No total, quase 900 pessoas ficaram feridas por causa do terremoto.

Em Bayrakli, a cidade turca mais atingida, as equipes de resgate ainda procuram possíveis sobreviventes nos escombros de oito prédios desabados.

De acordo com um salva-vidas, pelo menos 10 pessoas podem estar sob os escombros. Durante a noite deste sábado, um homem foi encontrado vivo depois de passar 33 horas enterrado sob as placas de cimento, informou a imprensa.

O homem, identificado como Ahmet Citim, foi resgatado dos escombros do prédio residencial “Riza Bey”, uma das 20 residências que desabaram durante o terremoto.

O terremoto foi tão forte que foi sentido até em Istambul e Atenas. Além disso, causou um minitsunami que inundou as ruas de Seferihisar, uma cidade turca localizada perto do epicentro, e varreu as costas de Samos.

