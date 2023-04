Política Com aumento de Michelle, salário do casal Bolsonaro ultrapassa R$ 130 mil

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

No cargo de presidente do PL Mulher desde março deste ano, Michelle ganhou um reajuste de 7% e passará a receber R$ 41.650,91 Foto: Isac Nóbrega/Divulgação

Com o aumento salarial da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro dentro do PL, o antigo casal presidencial passará a ganhar, em maio, mais de R$ 130 mil por mês. No cargo de presidente do PL Mulher desde março deste ano, Michelle ganhou um reajuste de 7% e passará a receber R$ 41.650,91 a partir do mês que vem.

Atual presidente de honra do partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe, da sigla, o mesmo valor de salário da esposa e também receberá o aumento de salário após menos de um mês de trabalho presencial, já que retornou ao Brasil apenas no final de março. Juntos, apenas da sigla, o casal passará a faturar R$83,3 mil. Os dois assumiram funções na legenda após a saída do comando do Executivo federal.

Mais pagamentos

Além do PL, o ex-presidente também recebe outros dois pagamentos por mês: as suas aposentadorias. Pelos 28 anos em que atuou como deputado federal pelo Rio de Janeiro, o capitão reformado do Exército recebe a 18ª maior previdência paga pela Casa Legislativa: desde dezembro de 2022, o antigo chefe do Executivo ganha um total de R$ 35.223,66.

Por ser militar reformado, de acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe R$ 11.945,49. Os valores somados, garantem um salário mensal de R$ 130,47 mil ao antigo casal presidencial.

Reajuste

Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou um projeto que reajusta o salário de deputados, senadores, do presidente e vice-presidente da República, assim como e dos ministros de Estado.

Pelo texto aprovado em 2022, os valores foram reajustados para R$ 39.293,32 em janeiro deste ano e sofrerão novo aumento para R$ 41.650,92 em abril. Os reajustes vão seguir nos próximos anos. Em 2024, chegarão a R$ 44.008,52 e em 2025, R$ 46.366,19.

Igor Modtkowski

Após nomear Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em seu gabinete, o ex-secretário de Aquicultura e Pesca da gestão anterior, o senador Jorge Seif (PL-SC), deu um cargo a mais um integrante da família do ex-presidente. O namorado de Letícia Firmo, enteada de Bolsonaro e filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, é o mais novo funcionário do gabinete do senador. O militar Igor Matheus Modtkowski receberá um salário de R$ 3.998,99 para um cargo considerado de confiança, o posto de motorista.

Antes de assumir namoro com Letícia, Modtkowski exerceu um outro cargo de confiança. Por dois anos, durante o governo do sogro, ele esteve lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Na época, Igor recebeu R$ 22.034,58.

As informações foram obtidas no Portal de Transparência do Senado Federal.

