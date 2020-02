Notas Mundo Austrália controla maioria dos incêndios, mas enfrenta chuvas intensas

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Todos os incêndios na Nova Gales do Sul, o Estado mais afetado pela onda de calor na Austrália, já estão controlados, anunciaram nesta quinta-feira (13) as autoridades, que agora enfrentam chuvas intensas. As chuvas contribuíram para acabar com a crise dos incêndios que começou em setembro de 2019. Agora, porém, têm causado inundações.

