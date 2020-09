Mundo Austrália entra em recessão após 30 anos de crescimento devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Desde o início da pandemia, a Austrália registrou 26 mil casos e 663 óbitos por Covid-19 Foto: Reprodução Desde o início da pandemia, a Austrália registrou 26 mil casos e 663 óbitos por Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Austrália entrou em sua primeira recessão desde 1991 com a contração da economia em 7% durante o segundo semestre de 2020, resultado da pandemia de coronavírus. Os número são oficiais e foram publicados nesta quarta-feira (02).

Trata-se da contração mais rápida registrada na história do país, que atravessava 30 anos de crescimento contínuo – que sequer foi interrompido pela crise financeira mundial de 2008, de acordo com o ABS (Escritório Australiano de Estatísticas). Michael Smedes, da ABS, explicou que a pandemia e as medidas adotadas para combater o coronavírus provocaram a contração “sem precedentes”.

Um país entra em recessão quando acumula dois trimestres negativos consecutivos. A economia australiana havia sofrido uma queda de 0,3% no primeiro trimestre. O governo desbloqueou bilhões de dólares para atenuar o impacto econômico da pandemia, mas a economia se viu igualmente afetada pelo confinamento relativo dos últimos meses.

Um confinamento muito mais rigoroso está agora em vigor para cinco milhões de habitantes de Melbourne, onde acontece uma segunda onda de contágios que certamente prejudicará ainda mais o rendimento econômico do país no trimestre em curso. Desde o início da pandemia, a Austrália registrou 26 mil casos e 663 óbitos por Covid-19.

