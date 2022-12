Carlos Roberto Schwartsmann Austrália, o país da moda!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 28 de dezembro de 2022

O nome Austrália vem do latim australis, que significa "do sul". (Foto: Reprodução)

O nome Austrália vem do latim australis, que significa “do sul”.

Em 1770, o capitão da marinha britânica, James Cook mapeou a costa leste da nova terra e reivindicou a descoberta para o reino da Inglaterra. Naquela época, a região era habitada por aborígenes, povos indígenas que lá viviam por mais de 50 mil anos.

Na posse houve guerra, tortura e escravidão!

A consciência australiana pesa até os dias de hoje e os seus descendentes são muito favorecidos do ponto de vista social e humano.

Até então, devido ao excesso de população carceraria, os condenados do reinado eram encaminhados a colônia americana, mas com a conquista da independência pelos Estados Unidos, aquele depósito de presidiários se fechou.

Em 1778, o governo inglês criou a primeira colônia penal na nova terra. Inicialmente foram extraditados 775 criminosos. Acredita-se que este despatriamento forçado durou quase cem anos. Mais de 120 mil presos foram deportados para a Austrália! O translado demorava mais de 6 meses e cerca de 20% dos apenados morriam no caminho!

Hoje a população da Austrália é de 26 milhões. O Brasil, que é do mesmo tamanho, é 10 vezes mais populoso!

Vinte e cinco por cento dos residentes nasceram no estrangeiro. Aproximadamente 60 mil brasileiros moram lá.

Oitenta e quatro por cento dos estudantes concluem o ensino médio. No IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, está em segundo lugar. Só perde para a Noruega! No ranking do “The Economist”, possui 4 das melhores cidades do mundo para se viver.

O sistema de saúde pública, o Medicare, atende a todos, mas não se pode escolher o médico. A expectativa de vida é de 85 anos. A taxa de homicídios é uma das menores do mundo. Recente pesquisa concluiu que 80% dos entrevistados se sentem seguros ao andar sozinhos à noite.

As regras devem ser rigorosamente cumpridas e as penalidades são caras.

A responsabilidade criminal se inicia aos 14 anos.

Os salários e os encargos sao semanais.

Tudo fecha as 17 horas, menos as quintas-feiras, pois é dia de pagamento.

Como os ingleses, dirigem na contramão!

Sempre tive duvida na escolha da cidade mais bonita do mundo em beleza natural: Rio de Janeiro ou Sydney. Hoje, escolho a segunda.

Existem dezenas de praias com benfeitorias sociais: quiosques, banheiros, piscinas, churrasqueiras, etc.

Os governantes e o povo enfeitaram a natureza!

Entretanto, não se preocupam muito com a roupa e a aparência.

Trinta por cento da população está com sobrepeso.

Recentemente visitei minha neta australiana: Georgia! Ela é bonita, morena, de olhos grandes e muito simpática!

Não tenho dúvida que a miscigenação com os asiáticos e, principalmente com nós, latinos, deixará o povo australiano mais bonito nas próximas gerações!!!

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário

